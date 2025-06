Criança de 8 anos é atropelada por motocicleta no bairro Bateas, em Brusque

Na tarde desta sexta-feira, 28, uma criança de 8 anos foi atropelada por uma motocicleta no bairro Bateas, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 17h20 na rua Bertoldo Todt.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança, que era um menino, estava sentada em um carrinho de bebê e foi atingida por uma moto Honda Biz. O menino estava consciente e orientado no momento do atendimento, mas reclamava de dores na perna direita e apresentava um hematoma na região inferior do membro.

A equipe de resgate realizou a imobilização do local afetado e encaminhou a criança ao Hospital Azambuja para avaliação médica. Ele estava acompanhado do padrasto.

A condutora da motocicleta, que também estava consciente e sem ferimentos graves, recusou atendimento hospitalar e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar para os procedimentos legais.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.