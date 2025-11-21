Criança jogada pela janela por padrasto em Brusque vendia desenhos para sair de casa e relatava fome

O menino de 5 anos lançado pela janela por seu padrasto nesta quinta-feira, 20, em Brusque, vendia desenhos para juntar dinheiro e sair de casa. A informação foi divulgada pela Polícia Militar. Além disso, conforme testemunhas, ele dizia sentir fome.

O padrasto e a mãe foram detidos. Eles negam a acusação. A ocorrência foi atendida pela PM no bairro Poço Fundo. A criança foi encontrada com ferimentos. Vizinhos testemunharam uma suposta rotina de maus-tratos.

Ainda segundo a polícia, o menino relatava a todo momento sentir fome, pois só havia comido bolachas durante o dia. As testemunhas afirmam que frequentemente escutam gritos da criança, em razão de agressões.

Eles informaram ainda que, em uma das vezes que a criança saiu para pedir comida, o padrasto levou o menino arrastado para casa. Relataram também que os pais da criança dormem o dia todo e que o menor não vai à escola.

