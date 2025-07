Criança morre no hospital após ataque em escola no Rio Grande do Sul

Uma criança morreu após o ataque de um homem a uma escola em Estação, no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira, 8. Uma professora também foi ferida.

Segundo o prefeito Geverson Zimmermann, a criança foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu. Outras duas crianças sofreram cortes na cabeça causados por uma faca, mas não correm risco de vida. As vítimas têm entre 7 e 8 anos. A idade da professora não foi divulgada.

O prefeito informou que o autor é uma pessoa conhecida na comunidade. Até o momento, não há indícios do que poderia ter motivado o ataque.

Ataque a uma escola no Rio Grande do Sul

Ainda de acordo com o prefeito, o homem chegou a soltar bombinhas no chão para assustar as crianças. Ele foi contido por testemunhas que estavam no local.

A Prefeitura de Estação divulgou uma nota sobre o ocorrido. Confira:

“A Administração Municipal de Estação informa que houve um trágico acontecimento envolvendo a Escola Maria Nascimento Giacomazzi, mas a polícia já tomou as devidas providências e estamos auxiliando em tudo. O agressor foi preso e as duas crianças atingidas já estão em atendimento”.

