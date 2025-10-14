Criança sofreu traumatismo craniano em acidente com motorista embriagado em Brusque

A criança de 6 anos envolvida em acidente com motorista embriagado sofreu traumatismo craniano na noite da segunda-feira, 13, em Brusque. A colisão entre um Ford EcoSport vermelho e um Volkswagen Gol ocorreu por volta das 21h39, na travessa Lagoa Dourada, no bairro Paquetá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. A menina, que estava no banco traseiro do Gol, foi socorrida com corte contuso na cabeça, hematomas na face e escoriações pelo corpo. No momento do resgate, ela estava consciente, mas em estado de choque, e chegou a perguntar diversas vezes se “tudo era um sonho”.

A equipe dos bombeiros realizou imobilização completa, oxigenoterapia e conduziu a vítima ao Hospital Azambuja, onde ela recebeu atendimento médico especializado.

O condutor do Gol, de 22 anos, também ficou gravemente ferido, apresentando fraturas no braço e na perna esquerda, escoriações no corpo e dores abdominais. Já a passageira dianteira, uma mulher adulta, foi retirada do veículo com suspeita de lesão cervical, sendo imobilizada e encaminhada ao mesmo hospital.

O motorista do Ford EcoSport, por sua vez, apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo. Segundo o relatório, ele foi encontrado dentro de um ribeirão, com parte do corpo submersa, e tentou agredir e cuspir nos socorristas durante o resgate.

O homem foi retirado do local e levado ao Hospital Azambuja pelo Samu. Após o atendimento, foi levado à delegacia. Além dos bombeiros de Brusque, participaram do atendimento duas unidades do Samu e a Polícia Militar, que isolou a área e controlou o trânsito.

