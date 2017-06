Crianças da Escola Padre Theodoro Becker participam do projeto Transitolândia

Tornar as crianças disseminadoras do quão importante é ter respeito e construir um ambiente seguro nas ruas é o objetivo do projeto Transitolândia, que recebeu na terça-feira, 13, os estudantes do quarto ano da Escola de Ensino Fundamental (EEF) Padre Theodoro Becker. A iniciativa possibilitou que os 26 alunos do centro educacional do bairro Bateas, vivenciassem de forma lúdica um dia no trânsito.

No espaço, localizado no Centro de Operações da Polícia Militar, no bairro Santa Terezinha, as crianças receberam orientações teóricas repassadas pelos agentes da Polícia Militar e Guarda de Trânsito de Brusque. Após um lanche oferecido pelos profissionais, os alunos seguiram para o espaço vivencial que simula uma via real da cidade, com placas indicativas, sinalização horizontal, faixas elevadas, calçadas, rotatória e semáforo. Durante a aprendizagem, todos os estudantes, em algum momento, são motoristas e pedestres.

Para o educandário, o projeto foca no conteúdo apresentado ao quarto ano e visa instruir sobre as melhores formas de se comportar no trânsito.