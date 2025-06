Nesta quinta-feira, 5, os corredores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vereadora Zelita Zete Cestari Tachini, de Botuverá, se encheram de aromas irresistíveis e muita empolgação infantil.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O motivo foi a aguardada Oficina Gastronômica de Montagem de Pizzas, atividade esta que então proporcionou às crianças uma experiência sensorial e cultural marcante.

Durante a ação, os pequenos puderam montar suas próprias pizzas, escolhendo ingredientes, explorando sabores e compartilhando momentos de integração com os colegas.

Dessa forma, vivenciaram de maneira prática uma das tradições mais simbólicas da culinária italiana, enquanto reforçavam valores como criatividade, colaboração e vínculo com as próprias raízes.

Semana festiva em Botuverá

A iniciativa integra a programação da Semana Comemorativa promovida pelo CMEI em homenagem aos 150 anos da Colonização Italiana, celebrando também o aniversário de Botuverá, comemorado em 9 de junho.

Ao longo da semana, as atividades foram cuidadosamente planejadas para despertar o interesse das crianças pela história do município.

Da mesma forma, buscou-se valorizar os costumes e as influências deixadas pelos imigrantes italianos na formação da cidade.

Desde segunda-feira, 2, a creche vem proporcionando experiências diversificadas e enriquecedoras.

Cultura vivida na creche

A semana começou com uma encenação teatral sobre a história da colonização, seguida, na terça-feira, 3, por um delicioso almoço de macarronada caseira, preparado com receitas tradicionais.

Já na quarta-feira, 4, as turmas participaram da confecção de bandeiras, representando Botuverá, a Itália e o Brasil, fortalecendo então o senso de identidade e pertencimento.

Agora, com a oficina de pizzas, a proposta foi unir sabor e memória em uma vivência lúdica, que conectou as crianças às raízes culturais de seus antepassados de maneira leve e significativa.

A programação especial na creche, pois, será concluída na sexta-feira, 6, com uma retrospectiva emocionante, reunindo registros históricos, depoimentos de moradores e apresentações artísticas, incluindo danças e músicas típicas.

Zelo por Botuverá

Diante de um trabalho comprometido com o desenvolvimento integral das crianças, o CMEI Vereadora Zelita Zete Cestari Tachini reafirma sua missão de oferecer uma educação que cuida e acolhe.

Diante disso, procura investir sempre na construção do conhecimento desde os primeiros anos de vida.

Atualmente, a unidade atende 158 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos.

Além disso, conta com uma equipe formada por 38 profissionais dedicados, entre professores, monitores, equipe de apoio, coordenação pedagógica e direção.

Galeria mais adiante

Os momentos vividos nesta quinta-feira no CMEI Vereadora Zelita Zete Cestari Tachini renderam sorrisos, descobertas e aprendizados que merecem ser vistos de perto.

Por isso, após os anúncios ao final desta edição, vale a pena conferir a galeria de fotos preparada com carinho, onde é possível reviver cada detalhe dessa jornada especial.

Galeria após anúncios

Esta matéria só chegou até você graças ao apoio dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então abre junho com a 2ª Cãominhada entre cenas de afeto e alegria

2. Conheça a cachaçaria em Guabiruba que então preserva a herança familiar

Botuverá vista na creche

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK