Crianças do CEI Tia Trude aprendem e se divertem no Circuito Natureza

Cinco turmas de alunos do período da tarde do Infantil 2 ao Pré, de 3 a 6 anos de idade, do Centro de Educação Infantil (CEI) Tia Trude, no Dom Joaquim, têm motivos de sobra para ir para a escola. As aulas de Educação Física, ministradas pelo professor Antonio William da Silva, proporcionam às crianças uma interação maior com a natureza e os fazem superar seus limites.

Na última segunda-feira, 10, o professor estreou uma nova atividade, que terá continuidade após as férias, em agosto. Como o espaço no CEI é restrito para a prática de atividades físicas, Silva decidiu utilizar uma das três aulas semanais para realizar o Circuito Natureza, no pátio da paróquia Santa Catarina, aos fundos do centro educacional.

Fora do ambiente escolar, os pequenos puderam interagir e vencer seus medos por meio do circuito, que entre as atividades contou com rapel e cabo de guerra. O professor diz que os alunos conseguiram atingir os objetivos propostos, principalmente relacionados à independência das suas ações e o medo de altura.

“Eles trabalharam a força dos membros superiores e inferiores, criando assim seus próprios meios alternativos para realização de todas as etapas do circuito. A atividade possibilitou o desenvolvimento das crianças auxiliando tanto na aquisição das habilidades motoras como no desenvolvimento da aprendizagem cognitiva”, afirma Silva.

O professor destaca ainda que a atividade proporcionou vivências diferentes aos pequenos, fazendo com que superassem seus limites. Ele também destaca que o resultado foi sentido pelos pais, que vieram à escola e comentaram o entusiamo e alegria dos pequenos com a atividade.

“Os pais veem como algo positivo, já que os filhos foram para casa com essa bagagem e quiseram até mesmo reproduzir o circuito em casa com a família”.

Aula aquática

Essa não foi a primeira vez que o professor proporcionou uma atividade diferente aos seus alunos. No fim do ano passado, cerca de 160 alunos do CEI Tia Trude se divertiram em aulas aquáticas.

Como a escola não possui quadra esportiva e com o intenso calor de dezembro, foram colocadas duas piscinas de 3 mil litros de água em um espaço melhorado pelo professor. Lá, os alunos, que na sua maioria nunca tinham entrado em uma piscina, puderam realizar as atividades práticas recreativas aquáticas.