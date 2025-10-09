Crianças e adolescentes são prioridade na nova campanha de vacinação em Brusque

A Secretaria Municipal de Saúde de Brusque iniciou, na segunda-feira, 6, a campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos.

A ação segue até o fim de outubro, com o Dia “D” de Vacinação marcado para o sábado,18, quando todas as salas de vacina das Unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 17h.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e regularizar as doses em atraso, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Durante o período, as equipes de saúde farão a verificação das cadernetas e aplicarão as vacinas faltantes.

Entre os imunizantes disponíveis estão os que protegem contra poliomielite, sarampo, febre amarela, coqueluche, meningite, HPV e dengue. Pais e responsáveis devem levar a caderneta para que os profissionais possam identificar quais vacinas precisam ser aplicadas.

Ao longo do mês, a Secretaria também realizará ações em escolas do município, facilitando o acesso à imunização e a atualização das doses.

Vacinas para outras idades

Diante do risco contínuo de reintrodução do sarampo, Brusque vem desenvolvendo, em parceria com outros municípios catarinenses, ações de intensificação vacinal, incluindo a aplicação da dose zero e a busca ativa de não vacinados.

Pessoas de 12 meses a 59 anos também poderão se vacinar contra o sarampo, reforçando a proteção e contribuindo para evitar o retorno da doença.

Além de crianças e adolescentes, a campanha também oportuniza a atualização das vacinas contra o sarampo e o HPV para qualquer pessoa dentro da faixa etária recomendada que ainda não completou o esquema vacinal.

