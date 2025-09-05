O Criciúma é uma das equipes que tem a Copa SC como um compromisso à margem do que realmente lhe importa no ano. A briga real do Tigre é pelo acesso à Série A do Brasileiro. Contudo, entende que se conseguir uma vaga na Copa do Brasil via Copa SC, melhor.

Para isto, foram contratados jogadores especificamente para a competição estadual. É o caso do meia Arthur Mosca (emprestado pelo Botafogo-SP), do lateral Patryck Annes (ex-Concórdia), do volante Lucas Black (ex-Monte Azul-SP) e do zagueiro Guilherme Ferreira (emprestado pelo Londrina).

O plano para a competição consiste em dar espaço ao time Sub-20, que comemorou o título estadual da categoria nesta quarta-feira, 3, superando a Chapecoense nos pênaltis. O Tigre vem de bons resultados nas categorias de base, incluindo a campanha de semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano.



Criciúma Esporte Clube

Criciúma

Fundação: 13 de maio de 1947

Estádio: Heriberto Hülse (próprio)

Presidente: Valter José Minotto

Técnico: Eduardo Baptista

Títulos: 1 Copa do Brasil (1991), 1 Brasileiro Série B (2002), 1 Brasileiro Série C (2006), 12 Catarinense (1968, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005, 2013, 2023 e 2024), 2 Recopa Catarinense (2024 e 2025), 1 Copa SC (1993), 1 Catarinense Série B (2022)

Material esportivo: Volt

Catarinense 2025: 5º

Campeonato Brasileiro 2025: Série B (em andamento)

Copa SC 2024: não disputou

Foto: Tigre foi campeão estadual Sub-20 nesta quarta-feira, 3 | Cleiton Ramos/Criciúma EC

