Criciúma é o adversário do Brusque na final do Catarinense 2024

O Criciúma fará a final do Campeonato Catarinense com o Brusque. O confronto foi definido no fim da tarde deste domingo, 24, quando o Tigre venceu o Barra por 2 a 1 no tempo normal e por 4 a 3 nos pênaltis no Heriberto Hülse, após ter perdido por 2 a 1 no jogo de ida.

O primeiro jogo da grande decisão será disputado às 16h30 deste sábado, 30. A confirmação sobre se o Brusque será mandante a Arena Joinville ou no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, deverá acontecer nesta segunda-feira, 25.

A partida de volta está marcada para as 16h30 do sábado seguinte, 6 de abril, no Heriberto Hülse.

Para o jogo de ida da final, o Brusque não terá o volante Rodolfo Potiguar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em 2023, as duas equipes fizeram a decisão. O Criciúma foi campeão, com vitórias por 1 a 0 no Heriberto Hülse e no Augusto Bauer.

Na primeira fase do campeonato atual, o Brusque venceu por 2 a 1 de virada em Criciúma. Claudinho abriu o placar; Rodolfo Potiguar empatou e Candelo, contra, fez o gol da vitória quadricolor.

