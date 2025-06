Criminoso levou R$ 1,5 mil em roubo à luz do dia em comércio no Centro de Brusque

A Polícia Militar de Brusque se manifestou sobre o assalto registrado à luz do dia nesta terça-feira, 10, no Centro. O criminoso roubou 1,5 mil do estabelecimento. O crime aconteceu na avenida Monte Castelo.

Conforme a PM, ele entrou no local e rendeu uma funcionária com uma faca. Ele não havia sido localizado até o fechamento da matéria.

De acordo com lojistas da região, o criminoso seria um homem em situação de rua que é visto com frequência na praça Barão de Schneeburg. A polícia disse que não tem informações sobre a possibilidade de o homem viver na rua.

Após sair da loja com o dinheiro, ele soltou a faca utilizada para ameaçar a funcionária, que seria uma idosa, e deixou o local. As testemunhas disseram que a vítima não foi ferida.

“Ele não chegou a machucar ela, só colocou a faca no pescoço”, disse uma testemunha ao jornal O Município.

Colaborou: Vitor Souza

