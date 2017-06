Criminosos abordam motorista e roubam carga de cigarros

Dois criminosos assaltaram o motorista de uma kombi, que fazia entrega de cigarros em estabelecimentos no bairro Azambuja, por volta das 8h30 desta terça-feira, 20.

O homem relatou para a Polícia Militar que estava indo para outra entrega, em direção ao Paquetá, quando foi abordado pelos assaltantes, que estavam em outra Kombi e apontaram uma arma.

Um dos criminosos entrou no veículo em que estava o homem, assumiu a direção, deixando o motorista no banco de carona. O outro seguiu atrás, na outra Kombi.

Eles fugiram em direção ao bairro Azambuja, passaram pela avenida Getúlio Vargas e foram em direção à rodovia Antônio Heil.

No Mont Serrat, próximo a construção do Observatório Astronômico de Brusque, os criminosos baldearam a carga de 20 caixas de cigarros, da marca Malboro e fugiram com a outra Kombi.

Os assaltantes ainda colocaram um óculos escuro no motorista, para não ver para onde estava indo. Ao ser abandonado, dentro do seu veículo, o homem conseguiu acionar o botão de pânico e a empresa de segurança avisou a Polícia Militar.

A PM realiza buscas pela região na tentativa de localizar os criminosos. Informações de suspeitos podem ser repassadas para a polícia, pelo número de emergência 190.