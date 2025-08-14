Criminosos arrombam cofre do McDonald’s de Itapema e levam mais de R$ 15 mil

Três criminosos arrombaram o cofre do McDonald’s do bairro Meia Praia, em Itapema, e furtaram mais de R$ 15 mil na madrugada da quarta-feira, 13. Um deles foi preso pela Guarda Municipal.

A ocorrência foi registrada quando agentes do Grupo de Resposta Rápida (GRR) realizavam patrulhamento preventivo pela orla da cidade. Durante a ronda, nas proximidades da rua 249, os guardas visualizaram três homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a presença da viatura, eles fugiram em um Renault Sandero branco. A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem pouco depois.

No momento da abordagem, dois ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé. O condutor, de 31 anos, permaneceu no veículo e foi detido. Com ele, foram encontrados diversos objetos que indicam envolvimento direto no crime, incluindo ferramentas usadas no arrombamento e produtos furtados do restaurante.

Foram apreendidas ferramentas, dois celulares, um cartão de crédito e quatro pacotes de brindes. Em espécie, foram levados R$ 15.496.

Questionado, o homem confessou ter arrombado o cofre e furtado o dinheiro, além de levar os vídeos do sistema de câmeras de segurança.

Os guardas se deslocaram até o estabelecimento, onde constataram os danos: porta arrombada, gavetas dos caixas abertas, cofre violado e cabos dos sistemas de vídeo cortados. Apesar das buscas nas imediações, os outros dois suspeitos não foram localizados.

O detido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Segundo a Guarda Municipal, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.

