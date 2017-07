Criminosos batem e ameaçam clientes durante assalto a comércio de Brusque

Dois criminosos invadiram um comércio localizado na rua Alberto Klabunde, Cedrinho, e anunciaram o assalto. Eles se aproveitaram do momento em que a vítima estava fechando o estabelecimento, por volta de 19h15 desta quinta-feira, 6.

Um dos assaltantes estava com uma arma de fogo. Segundo o relato feito à Polícia Militar, eles mandaram as pessoas deitarem no chão. O que estava armado inclusive bateu em alguns clientes dando coronhadas.

Os bandidos pegaram R$ 500 e fugiram em um Fiat Uno de cor escura. A PM fez rondas, mas ninguém foi preso.