Criminosos furtam carteira de idosa em supermercado

Uma idosa de 69 anos relatou para a Polícia Civil que na tarde de segunda-feira, 26, estava em um supermercado, no bairro São Luiz, fazendo compras com a bolsa no ombro.

Em determinado momento, outra idosa se aproximou e pediu ajuda para escolher algumas batatas. Enquanto isso percebeu que a bolsa se movimentava, mas não notou nada de anormal. Ela ainda viu um casal próximo a ela.

Em seguida, ela abriu a bolsa e percebeu que a carteira com documentos e uma quantia de R$ 500 em espécie havia sumido.

Ela avisou o gerente do estabelecimento sobre o furto, o qual verificou nas imagens das câmeras de monitoramento e identificou os criminosos. As imagens forma disponibilizadas para a Polícia Civil.