Criminosos invadem comércio e furtam R$ 14 mil de cofre em Brusque

Criminosos invadiram um comércio e furtaram R$ 14 mil de um cofre no bairro Thomaz Coelho, em Brusque. O fato ocorreu durante a madrugada deste sábado, 25, por volta das 4h20.

De acordo com a Polícia Militar, eles acessaram o local após arrancarem a grade de proteção de uma das janelas. Em seguida, arrombaram o cofre.

Até o momento os suspeitos não foram localizados.

