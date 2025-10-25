Criminosos invadem comércio e furtam R$ 14 mil de cofre em Brusque

Suspeitos entraram após arrancar grades de janela

Criminosos invadem comércio e furtam R$ 14 mil de cofre em Brusque

Suspeitos entraram após arrancar grades de janela

Comente

Criminosos invadiram um comércio e furtaram R$ 14 mil de um cofre no bairro Thomaz Coelho, em Brusque. O fato ocorreu durante a madrugada deste sábado, 25, por volta das 4h20.

De acordo com a Polícia Militar, eles acessaram o local após arrancarem a grade de proteção de uma das janelas. Em seguida, arrombaram o cofre.

Até o momento os suspeitos não foram localizados.

 

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo