Criminosos invadem residências e furtam objetos, em Brusque

Uma casa e um apartamento foram furtados em Brusque. O primeiro caso ocorreu durante o período de viagem do proprietário, um idoso de 64 anos. Morador da rua João Frederico Steffen, no bairro Steffen, ele conta que viajou no dia 28 de julho e retornou nesta quarta-feira, 2.

Assim que chegou em casa encontrou o aparelho de DVD com o controle jogado na rua. Ao entrar em casa pela porta dos fundos, sentiu a falta da televisão de 55 polegadas 4K, da marca Samsung. Do quarto de visita foi levado outra televisão, de 40 polegadas, Smart.

Segundo o idoso, o ar-condicionado estava com o painel estourado e havia poeira no chão, o que acredita que o criminoso tenha retirado o aparelho para entrar na residência, pois a porta da frente estava destrancada.

O segundo crime ocorreu em um apartamento, na rua Antônio Mafra, em Dom Joaquim, na quarta-feira, 2. O proprietário de 42 anos relatou para a Polícia Civil que mora sozinho e saiu para trabalhar.

Horas mais tarde, a mãe dele foi até o imóvel fazer a limpeza quando percebeu que haviam sido furtadas duas televisões, uma da marca Samsung, 40 polegadas e uma da Toshiba, de 40 polegadas. Um relógio da marca Tecnos, prata, também foi levado.