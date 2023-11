Criminosos matam touro, furtam carne e deixam apenas cabeça do animal em São João Batista

Criminosos mataram um touro e furtaram a carne do animal em São João Batista. Eles deixaram apenas a cabeça do animal no local. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 2.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como furto qualificado na Estrada Geral Colônia de Dentro por volta das 16h.

Policiais realizam rondas pela estrada quando foram abordadas por um homem. Ele relatou ser proprietário de uma terra e que ao chegar no local, por volta das 15h30, percebeu que mataram e furtaram a carne de um touro de seu rebanho.

Conforme a PM, o crime deve ter ocorrido durante a madrugada. Os criminosos entraram pela porteira de madeira da propriedade após quebrar um cadeado. Eles teriam descido ao paste a pé, pois não havia marca de veículo no local.

Após matar o animal, os criminosos deixaram apenas a buchada e a cabeça do touro no local. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

