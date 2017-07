Criminosos tentam aplicar golpe do falso sequestro duas vezes

O famoso golpe do falso sequestro voltou a ser aplicado na região nos últimos dias. No domingo, 9, uma mulher de 42 anos foi uma das vítimas. Ela relatou para a Polícia Civil que estava no sítio, no bairro Limoeiro, quando recebeu uma ligação no telefone fixo de que sua filha havia sido sequestrada.

No mesmo momento, a mulher ligou de seu celular para a filha, a qual informou que estava em casa e estava tudo bem. Segundo a mulher, a pessoa na ligação sabia seu nome e da filha, por isso, ela acredita que seja alguém que conheça a família, pois o telefone do sítio não está em seu nome, nem mesmo do marido.

Por volta das 14h desta segunda-feira, 10, outra mulher também recebeu uma ligação igual, feita no telefone fixo de sua casa, de alguém afirmando que havia sequestrado a sua filha, e ainda falaram exatamente a cor do carro dela.

Com isso, a mulher entrou em desespero e começou a passar mal e neste momento a ligação caiu. Logo em seguida, o criminoso voltou a ligar, mas desta vez o marido foi quem atendeu o telefone, o qual percebeu se tratar de uma fraude.

O homem foi até o trabalho da filha para confirmar que estava tudo bem e a levou em casa, para mostrar para a esposa que estava tudo bem.