Cristiana Guérios toma posse como presidente da OAB de Brusque: “conquista que não é só minha”

A advogada Cristiana Guérios tomou posse como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Brusque, na noite desta segunda-feira, 24. A solenidade aconteceu no Bandeirante e empossou também membros da diretoria e conselheiros, que exercerão mandato durante o triênio 2025-27.

Cristiana é a primeira mulher a presidir a OAB de Brusque. Ela foi diplomada no início da cerimônia. Rafael Maia deixa o cargo de presidente da Ordem em Brusque após cumprir o mandato de um triênio.

Após receber o diploma, Cristiana e o presidente da OAB de Santa Catarina, Juliano Mandelli, diplomaram todos os demais membros da diretoria, conselheiros e delegados da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (Caasc) por Brusque.

Em discurso, a nova presidente da OAB de Brusque lembrou a trajetória pessoal e profissional, além de relatar como passou a exercer a profissão. Cristiana mora em Brusque desde 2004, quando deixou a cidade natal, Joaçaba, no Oeste catarinense.

“Somos a voz da cidadania e a voz da coletividade. Quando a lei maior dedica somente aos advogados um artigo exclusivo, significa que o legislador nos deu autonomia”, valorizou.

Ela destacou ainda a presença da mulher na OAB e compartilhou com as demais advogadas o sucesso do projeto que a tornou presidente da Ordem em Brusque.

“Desde janeiro, estamos trabalhando e temos o dever de entregar o melhor. Defenderemos as advogadas e os advogados da nossa subsecção incessantemente”, prometeu. “Esta é uma conquista que não é só minha, mas de todas nós, mulheres advogadas”.

Reconhecimento pelos trabalhos

O agora ex-presidente da OAB de Brusque Rafael Maia foi homenageado com a entrega da medalha Florisvaldo Diniz. O reconhecimento parte da OAB de Santa Catarina pelos trabalhos prestados por Maia durante o mandato na subseccional.

“É uma honra. Não tem como não olhar para trás e não pensar nos meus três anos na [presidência da] minha paradisíaca OAB de Brusque”, agradeceu, durante discurso.

Maia lembrou também da trajetória do grupo que o elegeu presidente da OAB de Brusque. Além disso, defendeu que a entidade serve como um dos garantidores do estado democrático de direito.

“O advogado tem nessa instituição suporte para o exercício pleno da profissão. Durante estes três anos de mandato à frente da OAB, busquei fazer o melhor”, disse.

Juliano Mandelli, que preside a OAB do estado, afirmou que tem compromisso de apoiar cada subseccional nos municípios de Santa Catarina e prometeu estar ao lado de cada advogado catarinense.

“Estou aqui com uma profunda gratidão e honra em retornar a Brusque como presidente da OAB, em uma solenidade que comemora a democracia e a unidade da nossa instituição”, elogiou.

Críticas também foram direcionadas ao poder Judiciário durante os discursos. O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou a ser citado. As críticas são direcionadas às restrições impostas por tribunais contra a garantia do exercício pleno da profissão, conforme argumentam advogados.

Diversas autoridades marcaram presença, entre elas o procurador-geral do estado, Márcio Vaccari; o secretário-geral da Caasc, Rodrigo Soethe; o deputado estadual Ivan Naatz (PL-SC); os prefeitos de Brusque, Guabiruba e Botuverá, André Vechi (PL), Valmir Zirke (PP) e Victor Wietcowsky (PP); além de conselheiros estaduais da OAB-SC, ex-presidentes da OAB de Brusque, juízes, representantes das forças de segurança e outros.

Conheça os membros

Diretoria da OAB de Brusque:

Presidente: Cristiana Guérios

Vice-presidente: Ricardo Henrique Hoffmann

Secretária-geral: Simone Regina Moser

Secretário-geral adjunto: Edson Roberto Fidelis

Tesoureira: Daniela Lang

Conselheiros da OAB de Brusque:

Anderson Lucas dos Santos

Antônio Luiz da Silva Neto

Beatriz Feuser Rubleski Wessoski

Bianca Abelino Gamba

Cintia Both Sartori

Daniel Faria Isfer de Lima

Dennis Weise

Diana Cassaniga

Edemilson da Luz

Eder Deodato Flor

Eduardo Hoefelmann Júnior

Franciele Carminatti

Guilherme Marino Schiocchet

Ioná Angélica Kohler

Janaina Serafim Martendal

Jean Carlos Taboni

Karine Mender Eyng Hildebrand

Karlos Antônio Souza Hernández

Kethelin Bogowicz Tormena

Leonardo Maestri

Liliane Aparecida Goedert

Lucas Fachi

Luís Gustavo de Santana

Mauro Schoening Júnior

Mayra Cadori Gonçalves

Mohana Zimmer Muller

Patrícia Rodrigues Heil Romero

Priscila Sell

Raul Civinski de Souza

Rodinei Zimmermann Goedert

Rudnei Alite

Sandra Regina Delatorre

Sara Priscila Caviquoli

Delegados da Caasc por Brusque:

Isabela Valério Cabral e Silva

Elisson Michel Fischer

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: