No último sábado, 13, o salão paroquial da comunidade São Cristóvão, localizado no bairro Aymoré, em Guabiruba, foi palco de um encontro especial que destacou o talento das mulheres artesãs da cidade e emocionou a comunidade.

Inspirado pelo clima de celebração que tomou conta do ambiente, foi realizado o 1º Crochê com Café, iniciativa que valorizou o trabalho artesanal das alunas do ateliê de Edir Krempel.

O evento, pois, apresentou ao público peças cuidadosamente produzidas ao longo dos últimos meses, evidenciando a tradição do crochê e o envolvimento das participantes.

Com início às 14h, o encontro então reuniu crocheteiras de diferentes idades em um desfile que refletiu a dedicação e o capricho das alunas.

As peças exibidas chamaram atenção pela variedade de estilos e pela qualidade técnica, refletindo o empenho coletivo e o compromisso do ateliê com a valorização da arte manual.

Origem do projeto em Guabiruba

O Ateliê da Edir nasceu em 2023, após a participação da artesã no curso Flor e Ser, promovido pela Epagri, em Florianópolis.

Com a bagagem adquirida nessa formação e somando mais de 25 anos de experiência com o crochê, Edir idealizou um espaço em que a prática pudesse florescer como expressão cultural, terapia e ferramenta de transformação.

Desde então, o grupo formado por 25 alunas se reúne semanalmente na residência da professora, localizada na rua Gruenerwinkel, no bairro Aymoré — endereço que abriga oficialmente as aulas de crochê do ateliê.

Desfile em Guabiruba

Durante o desfile, apenas alunas residentes em Guabiruba subiram à passarela, exibindo peças que encantaram o público — entre elas, bolsas, vestidos, toucas e mantas que revelaram a delicadeza e a força de cada ponto.

A mais jovem crocheteira, Ignes Sofia, de apenas 10 anos, desfilou com graça e entusiasmo, enquanto a veterana Maria Suave, aos 77, emocionou com sua presença serena e inspiradora.

Sabores de Guabiruba

Nesse contexto, o salão esteve completamente lotado, com uma participação expressiva do público ao longo da tarde, portanto.

Diante disso, para recepcionar os visitantes, foi servido um café colonial, preparado com esmero pelas cozinheiras da comunidade.

Entre os destaques da mesa, as cucas tradicionais chamaram atenção pela qualidade e sabor — verdadeiras joias da gastronomia local que reforçaram o caráter acolhedor do evento.

Condução e reconhecimento

A apresentação foi conduzida por uma representante da Epagri, que deu voz ao desfile e exaltou a importância do projeto para a valorização da cultura artesanal.

Edir, protagonista e mentora, encerrou o desfile sob aplausos calorosos, emocionando a plateia com sua humildade e dedicação.

“Com toda a sua humildade, Edir foi capaz de promover esse evento que só nos agrega coisas positivas. Muitas de nós fazem crochê como terapia, ajudando a superar a depressão e outras doenças”, declarou uma das alunas, com os olhos marejados.

Participação regional e impacto coletivo

O evento também contou com a presença de um grupo de 45 artesãs vindas de Biguaçu, município da região da Grande Florianópolis.

Com efeito, elas chegaram em um ônibus fretado, especialmente para prestigiar o desfile.

Todas participaram do curso Flor e Ser e, ao saberem do evento, decidiram então se juntar à celebração.

A visita traduziu o impacto regional do ateliê da Edir e a força de uma rede de mulheres que transformam linhas em esperança.

