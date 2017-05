Tweet no Twitter

Estampada era a sua saia

E acordava as seis horas da manhã

Datilógrafa.

Coreógrafa dos passos de hoje na areia

À agua do mar passeia

O pão no formo dando o contorno

Ao cheiro fresco do hoje

Assim:

Florzinha

Mocinha

Obrigada.

Criança ciranda

Passeio faceiro do luar

Perdendo o pé do chão

Um beijinho no céu

Um outro na mão

Parte contrária ao coração

Pede carinho também

Graci Gavioli – visual + fashion artist