Cruzeiro com 4,5 mil pessoas vindo do Uruguai atraca em Balneário Camboriú nesta segunda

Um cruzeiro com aproximadamente 4,5 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, irá atracar em Balneário Camboriú nesta segunda-feira, 22. Será a sétima escala do navio Costa Favolosa na praia catarinense nesta temporada de verão.

A chegada em Balneário Camboriú está prevista para as 10h. O cruzeiro partiu de Montevidéu, capital do Uruguai. No mesmo dia, às 18h, o navio segue para Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Mais cruzeiros

Na terça-feira, 23, Balneário Camboriú receberá dois navios simultaneamente: o MSC Fantasia e o Silver Whisper. O primeiro tem chegada prevista para 9h, e o segundo mais cedo, às 8h. Eles partem no mesmo dia, às 18h e 20h, respectivamente.

O Atracadouro Barra Sul já operou dez escalas na temporada 2025-26. Ao todo, serão 47 escalas durante o período, que irá até 3 de abril de 2026.

Ocorrerão ainda na cidade escalas de oito navios, de cinco empresas de cruzeiros: Costa Cruzeiros, MSC, Silver Sea, Hapag-Loyd Cruises e Seabourn Cruise.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

