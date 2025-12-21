Cruzeiro com 4,5 mil pessoas vindo do Uruguai atraca em Balneário Camboriú nesta segunda
Atracadouro Barra Sul deve receber 47 navios até final da temporada de verão
Um cruzeiro com aproximadamente 4,5 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, irá atracar em Balneário Camboriú nesta segunda-feira, 22. Será a sétima escala do navio Costa Favolosa na praia catarinense nesta temporada de verão.
A chegada em Balneário Camboriú está prevista para as 10h. O cruzeiro partiu de Montevidéu, capital do Uruguai. No mesmo dia, às 18h, o navio segue para Ilhabela, no litoral de São Paulo.
Na terça-feira, 23, Balneário Camboriú receberá dois navios simultaneamente: o MSC Fantasia e o Silver Whisper. O primeiro tem chegada prevista para 9h, e o segundo mais cedo, às 8h. Eles partem no mesmo dia, às 18h e 20h, respectivamente.
O Atracadouro Barra Sul já operou dez escalas na temporada 2025-26. Ao todo, serão 47 escalas durante o período, que irá até 3 de abril de 2026.
Ocorrerão ainda na cidade escalas de oito navios, de cinco empresas de cruzeiros: Costa Cruzeiros, MSC, Silver Sea, Hapag-Loyd Cruises e Seabourn Cruise.
