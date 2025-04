O CSA nem sequer chegou às finais das competições estaduais neste início de temporada. Foi eliminado, nos pênaltis, nas semifinais do Campeonato Alagoano pelo ASA e caiu nas semifinais da Copa Alagoas diante do CSE.

Enquanto a torcida está preocupada, o técnico Higo Magalhães prefere ver o copo meio cheio, com o Azulão vivo na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste antes do início da Série C. E faltando uma semana para o Brasileiro, o CSA obteve a vaga na Copa do Brasil de 2026, com a revanche sobre o CSE.

Rebaixado à Série C em 2022, o clube tentará lutar a sério pelo acesso, após campanhas de meio de tabela em 2023 e 2024.

Destaques



Tiago Marques: o veterano centroavante de 37 anos continua sendo peça fundamental no ataque do Azulão. Após uma temporada 2024 com 18 gols em 34 jogos, ele vem mantendo a média em 2025: são 8 gols em 15 partidas.



Guilherme Cachoeira: aos 22 anos, o baixinho ponta vive excelente momento. Tem sete gols e cinco assistências em 16 jogos.



Brayann: grande destaque do CSA nesta primeira parte da temporada. Comanda o meio-campo com gols e assistências. Com a atenção que chamou do mercado, talvez não termine (ou nem comece) a Série C no Azulão.

Chegaram: Felipe Albuquerque (lateral-direito – Inter de Limeira-SP), Kevyn (volante – Atlético-GO), Luiz Gustavo (zagueiro – Paraná), Baianinho (atacante – Capivariano-SP) e Gabriel Vieira (meia – Fluminense-PI)

Saíram: Matheus Santos (zagueiro – sem clube), Cedric (lateral-direito – Londrina) e Wanderson (zagueiro – Ponte Preta)



Centro Sportivo Alagoano (CSA)

Maceió (AL)

Fundação: 7 de setembro de 1913

Estádio: Rei Pelé (estadual) – 19.105 lugares

Presidente: Mirian Monte

Técnico: Higo Magalhães

Material esportivo: Azulão (marca própria)

Principais títulos: 1 Brasileiro Série C (2017) e 40 estaduais (1928, 1929, 1933, 1935, 1936, 1941, 1942, 1944, 1949, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2018, 2019 e 2021).

Vs. Brusque: 6J, 4V, 1E, 1D, 9GP, 5GC

Copa do Brasil: 3ª fase (em andamento)

Copa do Nordeste: fase de grupos (vs. Grêmio, em andamento)

Alagoano: 4º (eliminado nas semifinais pelo ASA)

Ex-Brusque: Georgemy, Álvaro e Baianinho

Foto: CSA é um dos times da Série C que estão na terceira fase da Copa do Brasil | Allan Max/CSA

Fotos destaques: Augusto Oliveira/CSA

