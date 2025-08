Antes mesmo da abertura oficial da programação, a 57ª edição da Festa dos Motoristas já movimenta intensamente a Comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré em Guabiruba.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

E o sinal mais evidente dessa mobilização está no irresistível aroma que paira no ar desde a sexta-feira, 1, resultado das cucas caseiras feitas a partir de receitas familiares que atravessam o tempo.

Essa tradição, pois, é uma herança da cultura germânica, que molda profundamente a identidade local.

As cucas de Guabiruba

Assim que foi anunciada a abertura da venda ao público, ainda na sexta-feira, uma multidão começou a se dirigir às dependências do salão paroquial da comunidade.

Mesas rapidamente esvaziadas, filas constantes e expressões de encantamento deram então o tom do início oficial da festa.

Banana com farofa, nata, abacaxi, coco e queijinho foram apenas alguns dos sabores mais procurados, refletindo o cuidado artesanal presente em cada fornada.

Mais do que simples produtos à venda, as cucas representam um elo afetivo com o passado.

Voluntárias — muitas delas netas e filhas de quem já esteve à frente da cozinha em edições anteriores — mantêm vivo o modo de preparo tradicional, que combina simplicidade e memória afetiva com ingredientes cuidadosamente selecionados.

Paralelamente à venda de cucas, os visitantes também estão podendo saborear pastéis, cachorro-quente e boa conversa.

Clima de alegria em Guabiruba

A partir deste sábado, 2, soma-se a essas opções o tradicional churrasco, servido ao longo do dia, acompanhado por serviço completo de bar e cozinha.

Nos bastidores, o clima é de dedicação e alegria. Enquanto uma equipe cuida da organização do espaço e da decoração da igreja, outros grupos atuam em sintonia na montagem das estruturas que receberão o público.

A fé, expressa nas missas celebradas todas as noites às 19h30, continua sendo o fio condutor que une os moradores em torno de um mesmo propósito: acolher, celebrar e agradecer.

A programação segue até domingo, 3, data que marca o ponto alto da festa, com a tradicional procissão dos motoristas, bênção dos veículos e missa solene às 9h30.

Atrações musicais

Ao longo do fim de semana, o ambiente de confraternização será embalado por atrações musicais.

No sábado à noite, sobem ao palco a banda Lua de Mel e a dupla Gustavo Toledo e Gabriel. Já no domingo, o clima festivo segue com Edson e Geison, além do grupo Tchê Garotos.

Feira do artesanato

Neste ano, a programação traz como novidade uma feira de artesanato em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Guabiruba.

Expositores locais ocupam um espaço especial no pátio da igreja, ampliando o caráter cultural do evento e oferecendo ao público a chance de valorizar produções feitas à mão com identidade regional.

Guabiruba em união, fé e pertencimento

Para além das atrações, é nos detalhes — no forno aquecido, nas mãos que sovam a massa, nos aromas compartilhados — que a Festa dos Motoristas mostra sua força.

Uma celebração que começa muito antes da primeira marcha e que, ano após ano, reafirma os valores de união, fé e pertencimento.

Não perca as fotos

Ao final desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria especial de fotos, que então revela com sensibilidade os bastidores dessa tradição tão querida.

As imagens capturam não apenas o sabor das cucas, mas também o coração de uma comunidade que já vive intensamente a sua grande festa.

Galeria após apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Veja também:

1. Padre de Botuverá e grupo de ciclistas da região então pedalam 310 km em jornada de fé e superação

2. Festa da família Dietrich então exalta memórias e sabores em Guabiruba

Guabiruba vista no Aymoré

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK