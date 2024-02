Cuidador é preso após estuprar criança autista na Grande Florianópolis

Um homem foi preso em flagrante após estuprar uma criança de 7 anos com Transtorno do Espectro Autista em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na terça-feira, 6. De acordo com a Polícia, o homem realizava o acompanhamento profissional da criança.

Ainda conforme a polícia, o crime aconteceu quando ambos estavam sozinhos em casa. Não foi divulgado há quanto tempo o homem acompanhava a vítima.

Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia de Biguaçu. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:



1. Frente fria à vista: o que Brusque pode esperar do calor até o Carnaval

2. Homem morre atropelado por caminhão na rodovia BR-470

3. Justiça mantém condenação de Prefeitura de Botuverá e ex-prefeito Nene por nomeação irregular de cargos comissionados

4. Vereadores devem revogar lei que regulamentou grafite em Brusque

5. Prefeitura de Guabiruba planeja ampliação de estruturas de ensino em 2024

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: