Culto em memória de Walter Orthmann acontece neste domingo em Brusque

Neste domingo, 11, acontecerá um culto em memória de Walter Orthmann na Igreja Luterana, no Centro de Brusque. A celebração será às 9h.

Walter Orthmann, falecido aos 102 anos, na sexta-feira, 2, bateu pela sexta vez seu próprio recorde no Guinness World Records e completou 86 anos de trabalho na RenauxView em fevereiro deste ano.

A marca não é apenas um recorde no Brasil, mas também em todo o mundo. Além de trabalhador dedicado, o brusquense era esposo, pai e avô.

Trajetória

O brusquense iniciou sua carreira na empresa em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos, como assistente de empacotamento.

Com uma bicicleta de segunda mão adquirida pelo pai, Walter se candidatou à vaga de office-boy, um trabalho que exigia mobilidade pela cidade para tarefas como coleta de correspondências, recolhimento de jornais e transporte de malotes de dinheiro para a folha de pagamento.

Na década de 1950, ficou responsável pelo faturamento e foi convidado para uma viagem de vendas a São Paulo. Nessa viagem, conseguiu pedidos que garantiram três meses de produção para a empresa, iniciando seu ingresso definitivo na área comercial.Por meio do trabalho, pôde viajar por todo o Brasil e assegurar mais ainda sua função de gestor de vendas.

Em 2008, quando completou 70 anos de serviços na RenauxView, sua história ganhou reconhecimento nacional, com reportagens veiculadas em grandes programas e cobertura nos principais jornais e revistas do Brasil.

Em 2018, Orthmann recebeu a certificação do Guinness World Records como a “Mais longa carreira em uma mesma empresa” pela primeira vez, um título que posteriormente superou seis vezes.

Ao longo de sua carreira, também recebeu diversas homenagens de diferentes entidades. Quando a empresa completou 70 anos, foi homenageado pela Associação Empresarial de Brusque.

Em 2013, recebeu a Ordem do Mérito Industrial e Sindical da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) pelos seus 75 anos de trabalho e uma homenagem da Câmara Municipal de Brusque. Em 2018 foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Tribunal Superior do Trabalho com a comenda da ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.

Vida pessoal

Orthmann casou-se com Alice Koschnik em 1946 e teve 5 filhos, Sueli, Rosemari, Marli, Valmir e Valter Roberto. Em 1977, ficou viúvo e, em 1980, casou-se com Lucia Helena Valle. O casal teve três filhos, Tatiana, Sabrina e Marcelo.

