13ª Festa Italiana de Guabiruba acontece em março; confira a programação
Entrada e estacionamento serão gratuitos
A Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig) anunciou a programação da 13ª Festa Italiana de Guabiruba, que irá acontecer durante o primeiro final de semana de março, durante os dias 7 e 8.
A entrada é gratuita e o local do evento será o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, no bairro Guabiruba Sul. Haverá estacionamento gratuito no local.
A programação conta com apresentações das bandas Chê Lokedo, Bia Barros, Famiglia Dal Ponte e San German, além da Pisa da Uva e demais apresentações culturais.
A festa terá uma feira de artesanato, brincadeiras típicas italianas e parque para as crianças. Os pratos, porções e sobremesas da culinária italiana estarão à venda no local.
Sábado, 7 de março:
- 11h – Abertura com autoridades;
- 11h30 – Chegada do Nono e da Nona;
- 11h40 – Grupo de canto Bambini D’ Italia – Guabiruba;
- 12h30 – Brincadeiras típicas italianas;
- 13h – Canto e Incanti Musicali – apresentações musicais;
- 14h15 – Scena Culturale Dona Trude em: Um dia da alemoa na festa da polenta;
- 16h – Coral típico italiano Colibri – Rio dos Cedros;
- 17h – Brincadeiras típicas italianas;
- 17h30 – Show Famiglia Dal Ponte;
- 21h – Baile Chê Lokedo;
- 1h30 – Encerramento da programação de sábado.
Domingo, 8 de março:
- 7h – 1ª Corsa Della Befana – Corrida só para elas;
- 9h30 – Missa campal com o grupo Di Canto Degli Amici Trentini – Brusque;
- 10h45 – Chegada do Nono e da Nona;
- 11h – Grupo de canto Bambini D’ Italia – Guabiruba;
- 11h30 – Grupo de dança Stella Alpina Indaial;
- 12h15 – Brincadeiras típicas italianas;
- 12h30 – Apresentação cultural show Pisa da Uva;
- 13h – Show da banda Bia Barros;
- 15h30 – Brincadeiras típicas italianas;
- 15h45 – Baile da banda San Germano;
- 19h45 – Encerramento da festa.
Para mais informações, acompanhe o Instagram da Associação Cultural Italiana de Guabiruba.