13ª Festa Italiana de Guabiruba acontece em março; confira a programação

Ciro Groh/O Município

A Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig) anunciou a programação da 13ª Festa Italiana de Guabiruba, que irá acontecer durante o primeiro final de semana de março, durante os dias 7 e 8.

A entrada é gratuita e o local do evento será o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, no bairro Guabiruba Sul. Haverá estacionamento gratuito no local.

A programação conta com apresentações das bandas Chê Lokedo, Bia Barros, Famiglia Dal Ponte e San German, além da Pisa da Uva e demais apresentações culturais.

A festa terá uma feira de artesanato, brincadeiras típicas italianas e parque para as crianças. Os pratos, porções e sobremesas da culinária italiana estarão à venda no local.

Sábado, 7 de março:

11h – Abertura com autoridades;

– Baile Chê Lokedo; 1h30 – Encerramento da programação de sábado.

Domingo, 8 de março:

7h – 1ª Corsa Della Befana – Corrida só para elas;

– Baile da banda San Germano; 19h45 – Encerramento da festa.

Para mais informações, acompanhe o Instagram da Associação Cultural Italiana de Guabiruba.