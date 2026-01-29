Badesc abre chamada pública para exposições individuais de arte

Artistas visuais de Santa Catarina que ainda não realizaram exposições individuais têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos no Espaço Paulo Gaiad, da Fundação Cultural Badesc, em Florianópolis.

A instituição abriu a Chamada Pública Paulo Gaiad 2026 – 1ª exposição individual para compor o calendário expositivo de 2026, com inscrições gratuitas disponíveis até 8 de fevereiro de 2026, no site fundacaoculturalbadesc.com.

Podem ser inscritos projetos em diversas linguagens visuais, como pintura, gravura, desenho, escultura, fotografia, objeto, instalação, videoarte, arte digital, entre outras possibilidades. Um dos critérios para participação é que os trabalhos sejam inéditos.

Cada proposta selecionada receberá uma ajuda de custo de R$ 1.000. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Fundação.

A divulgação dos quatro projetos escolhidos será feita até o dia 16 de fevereiro, também pelas redes sociais da instituição.

A primeira exposição está prevista para março de 2026. A Fundação Cultural BADESC está localizada na Rua Visconde de Ouro Preto, 216, no Centro de Florianópolis.