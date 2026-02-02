Guabiruba irá inaugurar loja de artesanato com identidade 100% local; conheça

Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

A Prefeitura de Guabiruba anunciou a inauguração da loja de artesanato Guabiruba Feito à Mão, um espaço permanente dedicado exclusivamente à produção artesanal e criativa de artistas da cidade.

A inauguração acontece no dia 25 de fevereiro, às 19h, na rua Brusque, em sala anexa à Fundação Cultural de Guabiruba.

A loja Guabiruba Feito à Mão é uma iniciativa que resulta da parceria entre a Fundação Cultural de Guabiruba, o Núcleo de Economia Criativa de Guabiruba e a Associação Visite Guabiruba (Avigua).

O espaço tem como objetivo dar visibilidade à produção artesanal local, fortalecer a identidade cultural da cidade, fomentar a economia criativa e ampliar a oferta de produtos autênticos para moradores e visitantes.

Jenifer Schlindwein, superintendente da Fundação Cultural, comentou sobre a inauguração: “A iniciativa fortalece a identidade cultural, gera oportunidades de renda e amplia o potencial turístico da cidade. Simboliza o resultado de um trabalho coletivo que vem sendo feito desde 2021 por todos os envolvidos”.

Morgana Schaefer, artesã que integra o projeto, ressalta: “a Guabiruba Feito à Mão nasce para colocar os artesãos no centro. Cada peça carrega tempo, técnica, história e identidade. Ter um espaço permanente como esse é reconhecer o trabalho de quem cria aqui, vive aqui e transforma a cultura local em sustento e orgulho".

O funcionamento da loja após a sua inauguração será de quarta-feira a sexta-feira, no horário das 14h às 20h, e sábado e domingo, das 10h às 16h.

Artesãos e profissionais da economia criativa interessados em integrar o espaço poderão obter informações diretamente com a coordenação da loja, respeitando os critérios de participação estabelecidos.