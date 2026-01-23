Museu Casa de Brusque registra maior público visitante de sua história em 2025

Divulgação

O Museu Casa de Brusque registrou, em 2025, o maior público visitante de seus 52 anos de existência.

Ao todo, 4.375 pessoas passaram pela instituição ao longo do ano, número inédito desde a abertura oficial para visitação, em 4 de agosto de 1973.

O resultado consolida 2025 como um marco histórico para o museu.

O recorde ocorre após uma década marcada por desafios. Entre 2015 e 2019, a visitação anual girava em torno de 1,6 mil pessoas.

O período mais crítico foi registrado em 2020 e 2021, em razão da pandemia da Covid-19, quando o museu recebeu apenas 112 e 97 visitantes, respectivamente, queda superior a 95% em relação aos anos anteriores.

Retomada

A retomada começou em 2022, com 1.356 visitantes, e ganhou força nos anos seguintes até atingir o pico em 2025. Para o presidente da Sociedade Amigos de Brusque (SAB), entidade mantenedora do museu, Marcus Schlösser, o desempenho é resultado de planejamento e investimentos.

“Um dos principais destaques de 2025 foi a inauguração da nova exposição permanente, que passou a apresentar a história de Brusque por meio de uma linguagem contemporânea, com recursos tecnológicos, painéis interativos e avanços significativos em acessibilidade. Essa modernização transformou a experiência de visitação e ampliou de forma expressiva o alcance do museu”.

Outro fator que contribuiu para o crescimento foi a realização de exposições temporárias de relevância histórica. Entre elas, a mostra alusiva aos 150 anos da Grande Imigração Italiana em Santa Catarina, que atraiu visitantes de Brusque e de municípios da região, reforçando o papel do museu como referência regional na preservação da memória.

As ações educativas também tiveram impacto direto no aumento do público. Em 2025, o museu ampliou as visitas mediadas, intensificou o atendimento a grupos escolares e universitários e recebeu comitivas institucionais, representantes de empresas, entidades da sociedade civil e coletivos culturais.

Eventos culturais e lançamentos editoriais, como o tradicional Anuário Notícias, de Vicente Só, também contribuíram para manter a instituição em evidência.

Números que fortalecem

Para a diretora-geral do museu, Luciana Pasa Tomasi, os números refletem mais do que o crescimento estatístico.

“Eles mostram o fortalecimento do museu como um espaço vivo, conectado à comunidade e atento às novas formas de comunicar a história. A expectativa é manter esse ritmo de ações culturais, educativas e expositivas para ampliar ainda mais o acesso da população ao patrimônio histórico e cultural do município”.

Veja os números por ano

Ano Visitas 2015 1894 2016 1543 2017 840 2018 1810 2019 1993 2020 112 2021 97 2022 1356 2023 847 2024 1730 2025 4375