Museu Casa de Brusque registra maior público visitante de sua história em 2025
Instituição alcançou recorde após anos de queda e impactos da pandemia
O Museu Casa de Brusque registrou, em 2025, o maior público visitante de seus 52 anos de existência.
Ao todo, 4.375 pessoas passaram pela instituição ao longo do ano, número inédito desde a abertura oficial para visitação, em 4 de agosto de 1973.
O resultado consolida 2025 como um marco histórico para o museu.
O recorde ocorre após uma década marcada por desafios. Entre 2015 e 2019, a visitação anual girava em torno de 1,6 mil pessoas.
O período mais crítico foi registrado em 2020 e 2021, em razão da pandemia da Covid-19, quando o museu recebeu apenas 112 e 97 visitantes, respectivamente, queda superior a 95% em relação aos anos anteriores.
Retomada
A retomada começou em 2022, com 1.356 visitantes, e ganhou força nos anos seguintes até atingir o pico em 2025. Para o presidente da Sociedade Amigos de Brusque (SAB), entidade mantenedora do museu, Marcus Schlösser, o desempenho é resultado de planejamento e investimentos.
“Um dos principais destaques de 2025 foi a inauguração da nova exposição permanente, que passou a apresentar a história de Brusque por meio de uma linguagem contemporânea, com recursos tecnológicos, painéis interativos e avanços significativos em acessibilidade. Essa modernização transformou a experiência de visitação e ampliou de forma expressiva o alcance do museu”.
Outro fator que contribuiu para o crescimento foi a realização de exposições temporárias de relevância histórica. Entre elas, a mostra alusiva aos 150 anos da Grande Imigração Italiana em Santa Catarina, que atraiu visitantes de Brusque e de municípios da região, reforçando o papel do museu como referência regional na preservação da memória.
As ações educativas também tiveram impacto direto no aumento do público. Em 2025, o museu ampliou as visitas mediadas, intensificou o atendimento a grupos escolares e universitários e recebeu comitivas institucionais, representantes de empresas, entidades da sociedade civil e coletivos culturais.
Eventos culturais e lançamentos editoriais, como o tradicional Anuário Notícias, de Vicente Só, também contribuíram para manter a instituição em evidência.
Números que fortalecem
Para a diretora-geral do museu, Luciana Pasa Tomasi, os números refletem mais do que o crescimento estatístico.
“Eles mostram o fortalecimento do museu como um espaço vivo, conectado à comunidade e atento às novas formas de comunicar a história. A expectativa é manter esse ritmo de ações culturais, educativas e expositivas para ampliar ainda mais o acesso da população ao patrimônio histórico e cultural do município”.
Veja os números por ano
|Ano
|Visitas
|2015
|1894
|2016
|1543
|2017
|840
|2018
|1810
|2019
|1993
|2020
|112
|2021
|97
|2022
|1356
|2023
|847
|2024
|1730
|2025
|4375