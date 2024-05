“Cumpriu seu dever de levar alegria ao torcedor do Brusque”: amigos lamentam morte de narrador da TV Bruscão

Amigos e colegas lamentaram o falecimento do narrador e apresentador da TV Bruscão, Fabrício Wippel, aos 43 anos, nesta quarta-feira, 29. Ele faleceu no Hospital Azambuja, após sofrer um infarto. O Brusquense também era assessor de gabinete do vereador André Rezini.

André Rezini, amigo pessoal de Fabrício, lamentou muito a perda do amigo. “Estou arrasado, a ficha nem caiu ainda. Era uma amizade de 30 anos”.

“A minha relação com ele era diária, tinha três motivos para isso: ele era meu braço direito, meu assessor; a relação com o clube através da TV Bruscão, e era casado com minha prima. Ainda jogamos juntos na base. Estou muito abalado”, desabafou.

Ele contou ainda que soube da notícia através da prima [esposa de Fabrício], enquanto ela trabalhava. Entretanto, quem de fato deu a informação foi um colega de trabalho da esposa, pois, ao saber do falecimento do esposo, acabou passando mal com a situação e não conseguiu contar.

O vereador finalizou ressaltando que praticamente perdeu um irmão.

Grande ser humano

Nas redes sociais, diversas pessoas elogiaram a bondade de Fabrício e como era adorado entre os amigos. Em uma das postagens, uma conhecida disse: “quem convivia com ele sabe o quão bom ele era. Vamos sentir a sua falta amigo querido”. Em outra, uma despedida: “vá em paz amigo, grande ser humano”.

Uma pessoa que conheceu Fabrício através da TV Bruscão também lamentou a morte do apresentador. “Eu estou sem acreditar, perdi um amigo, descanse em paz Fabrício Wippel, sempre irei me lembrar de você e do seu respeito comigo e com minha família. Obrigado por tudo, vá em paz, você cumpriu seu dever de levar a alegria para o torcedor brusquense”, disse.

O presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin, também lamentou a morte do servidor. Em suas redes sociais, publicou: “Um grande amigo, uma pessoa fantástica, que infelizmente nos deixa no dia de hoje. Momento profundamente triste. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

A vereadora Marlina Oliveira e o vice-presidente da Câmara, Deivis da Silva, assim como demais autoridades, também lamentaram o falecimento do assessor.

