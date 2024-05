Curso de Design de Moda da Unifebe alcança conceito máximo do MEC

A avaliação externa, vinculada ao processo de renovação do reconhecimento do curso de Design de Moda do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), terminou com o conceito máximo concedido após a avaliação externa.

A avaliação ocorreu entre os dias 20 e 22 de maio, por uma Comissão Avaliadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) / Ministério da Educação (MEC) e avalia os cursos em uma escala entre 1 e 5.

As duas professoras, formadas na área do curso, designadas para o processo, consideram aspectos relacionados a três dimensões do curso, como: Organização Didático Pedagógica; Corpo Docente; e Infraestrutura. Documentação, como o Projeto Pedagógico do curso e entrevistas com acadêmicos, professores, profissionais técnico-administrativos e integrantes da Comissão Própria de Avaliação (CPA), além de uma visita virtual à infraestrutura do curso também fizeram parte do processo.

Conforme o assessor de Desenvolvimento Institucional, Robson Zunino, o processo para a renovação do reconhecimento do curso estava em andamento desde 2020, e a avaliação externa era aguardada pela comunidade acadêmica. “O resultado de excelência alcançado, evidencia a qualidade do Curso e a sua evolução ao longo dos anos”, descreve.

A reitora da Unifebe professora Rosemari Glatz, salienta o papel do curso de Design de Moda na qualificação de um setor da economia tradicional de Brusque e Região. De acordo com ela, o conceito atingido demonstra a excelência do trabalho desenvolvido com o foco no segmento.

“Para nós, é um orgulho ter mais um dos nossos cursos com o conceito máximo concedido pelo MEC. Isso reforça Brusque e região como referências em educação de qualidade, formação e produção especializadas. O setor da moda, que já movimenta e dá tanta visibilidade para nossa região, também conta com um curso de referência nacional para formar os futuros profissionais e empreendedores do setor”, descreve.

Confiança valorização

O patamar atingido pelo curso, segundo a coordenadora de Design de Moda, professora Jô Rosa, representa a valorização pelo trabalho desenvolvido. Segundo ela, a abrangência e envolvimento regional do curso, a competência do colegiado, os laboratórios e as viagens de estudos nacionais e internacionais e as parcerias com empresas locais são fatores fundamentais para o índice, assim como o engajamento dos acadêmicos nas atividades propostas.

“Foi um sentimento de felicidade e de uma missão cumprida. É o reconhecimento e valorização de todo o trabalho, dedicação e comprometimento de todo o Colegiado do curso. É saber que estamos no caminho certo, que estamos atendendo bem os nossos acadêmicos e a comunidade de Brusque e região”, afirma.

