Curso de Publicidade e Propaganda da Unifebe firma parceira com empresas locais

Para proporcionar vivência prática dos acadêmicos e contato direto com importantes empresas de comunicação da região, o curso de Publicidade e Propaganda da Unifebe firmou diversas parcerias para o desenvolvimento de atividades até 2019. As empresas parcerias são as agências de publicidade Raffcom e MaisQ Marketing, a Rádio Comunitária AMASC, o Estúdio Fotográfico Tacca Fotografia e a emissora e produtora de conteúdos audiovisuais TV Brusque. Nelas, os acadêmicos exercerão funções nas áreas de atendimento publicitário, criação, redação e produção fotográfica e audiovisual, além de atender clientes reais apontados pelas empresas.

Segundo o coordenador do curso, Rafael Zen, o objetivo é aproximar os estudantes das práticas do mercado, possibilitando a utilização de espaços reais de produção publicitária, como estúdios e agências, além do contato com profissionais do mercado.

“Nossas parcerias preveem a utilização desses espaços em três noites por semestre. Isso se dará na forma da atuação integrada entre as disciplinas. No começo das aulas, as disciplinas serão apontadas para construírem projetos de extensão que expandam a atuação dos nossos futuros publicitários, fazendo com que eles encarem desafios reais de mercado”, destaca o coordenador.

Para a acadêmica da 8ª fase, Daiane Amorim, os convênios são importantes porque geram uma visão mais ampla sobre as tendências de mercado e conectam o aluno a profissionais com experiências reais.

“Tivemos o primeiro contato com a empresa Raffcom, que nos abriu espaço para auxiliarmos um cliente real na área de atendimento ao cliente e venda direta ao consumidor. Faremos a análise do ambiente do cliente e, a partir da disciplina de Empreendedorismo, utilizaremos os conteúdos abordados para auxiliar um empreendimento do nosso bairro”, comenta a aluna.

Além disso, a rádio AMASC será atendida pela disciplina de Empreendedorismo na construção de um programa de rádio sobre dicas empreendedoras. A agência MaisQ Marketing abrirá suas portas para a 2ª e 4ª fase do curso na disciplina de Marketing e Comunicação – atendendo um cliente real na resolução de problemas de marketing, e a disciplina de Fotografia II acompanhará produções fotográficas no estúdio da Tacca Fotografia.

“Esse tipo de experiência expande o conceito de sala de aula e atuação universitária. Ficamos muito felizes com a parceria das empresas, que demonstraram uma vontade imensa de auxiliar na formação de nossos futuros publicitários”, conta Zen.