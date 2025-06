Curso gratuito para condutores de patinetes e motos elétricas acontece nesta terça em Brusque; saiba como se inscrever

Será realizada nesta terça-feira, 24, a partir das 8h, a primeira aula do curso para condutores de autopropelidos, como patinetes e scooters elétricas, em Brusque. A capacitação atende às novas normas de segurança e conduta para esse tipo de veículo no município.

As aulas teóricas serão ministradas na sede da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), na rua Manoel Tavares, 51, Centro. Já as aulas práticas acontecerão no pátio dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), em parceria com a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Conforme o novo decreto municipal, a idade mínima para conduzir esses veículos passa a ser 16 anos, desde que o condutor tenha participado do curso promovido pela Setram. Com essa iniciativa, Brusque se torna a primeira cidade do Brasil a oferecer um treinamento oficial gratuito, teórico e prático, para usuários desses modais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário on-line. O curso, que terá carga horária total de 12 horas/aula, será dividido em:

8 horas/aula teóricas, com conteúdos sobre:

• Noções básicas;

• Legislação de trânsito;

• Regras gerais de circulação e conduta;

• Condução defensiva.

4 horas/aula práticas, em parceria com os CFCs de Brusque, com foco em:

• Técnicas de pilotagem;

• Frenagem;

• Equilíbrio e manobras;

• Posicionamento na via;

• Direção veicular para veículos de duas rodas.

O objetivo da iniciativa é contribuir para um trânsito mais seguro para todos que circulam no município, independentemente do tipo de transporte.

“Agora vamos dar início a essa capacitação para que as pessoas possam conduzir esses autopropelidos em vias públicas. Há uma previsão legal para isso, e aqui em Brusque temos um decreto que regulamenta o uso desses equipamentos”, explicou o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Luiz Andrade.

“É preciso ter no mínimo 16 anos — entendemos que a partir dessa idade há mais discernimento. Além disso, o uso do capacete, no mínimo o de ciclista, é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro. E, junto a isso, o curso de capacitação”, reforçou o secretário.

Ao final do curso, os participantes que concluírem todas as etapas receberão a Autorização para Conduzir Autopropelido (ACA), uma credencial oficial com dados pessoais cadastrados junto ao órgão de trânsito municipal. Para menores de 18 anos, os dados dos responsáveis também serão incluídos no documento.

