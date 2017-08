Cursos da Unifebe obtêm avaliação positiva das comissões do Conselho Estadual de Educação

Nas últimas semanas, os cursos de Direito, Design de Moda, Design Gráfico, Gestão Comercial e Processos Gerenciais da Unifebe passaram por renovação de reconhecimento junto a comissões do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e todos foram avaliados com média acima de 4, em uma escala de 0 a 5.

Segundo o assessor de desenvolvimento Robson Zunino, foram avaliados os seguintes critérios: organização didático-pedagógica; corpo docente; e infraestrutura. Os conceitos dos cursos foram definidos como “muito bom”.

“Esses indicadores evidenciam a qualidade não apenas dos cursos avaliados isoladamente, mas da Instituição como um todo”, destaca.

O reitor Günther Lother Pertschy parabenizou os cursos avaliados.

“Agradeço o esforço de todos pelos excelentes resultados obtidos. É evidente que, a cada processo de avaliação, se reforça o comprometimento de todos com o desenvolvimento da Instituição”, afirma.

Direito

O curso de Direito foi avaliado nos dias 15 e 16 de agosto pela Prof. Me. Cheila da Silva dos Passos Carneiro e pelo Prof. Me. Daniel Ribeiro Preve e obteve conceito 4,31.

Segundo a coordenadora Anna Lucia Martins Mattoso Camargo, o resultado é fruto do compromisso e atuação conjunta da coordenação com os professores e acadêmicos, em busca de sempre aperfeiçoar a qualidade do ensino e manter a matriz curricular, ementário e bibliografia atualizados e voltados para as necessidades do mercado de trabalho.

“Neste ano, o curso de Direito completa 25 anos de tradição na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, atendendo as demandas sócio-jurídicas cada vez mais exigentes e específicas”, conta.

Design de Moda

Nos dias 14 e 15 de agosto, o curso passou por avaliação de reconhecimento pelos professores Me. Adriana de Luca Sampaio Canto e Profª. Drª. Sandra Regina Rech e obteve conceito 4,05. O resultado coloca o curso de Design de Moda da UNIFEBE como o melhor da cidade.

Para o coordenador Rodrigo Zen, a nota é reflexo do grande esforço por parte de todos os professores que pensam juntos e articulam práticas de ensino inovadoras, sempre em sintonia com as realidades de mercado e em busca de inovações na indústria da moda, que está em constante movimento.

“Entre os nossos diferenciais, destacam-se projetos de moda em parceria com empresas, trazendo cases reais de mercado para discussão e criação de propostas inovadoras na sala de aula. O nosso curso consegue sair do ambiente acadêmico e interagir com o mercado, porque as empresas reconhecem o trabalho inovador proposto por nós”, ressalta.

Design Gráfico

O curso de Design Gráfico foi avaliado pelos professores Profª Me Lidiane Camiloti e Prof. Me. Jonathan Prateat nos dias 17 e 18 de agosto e obteve conceito 4,27.

“Ficamos muito felizes com o resultado, isso reflete o nosso compromisso com a formação dos futuros profissionais da área”, destaca o coordenador Robson Souza dos Santos.

Gestão Comercial e Processos Gerenciais

Nos dias 14 e 15 de agosto foi a vez do curso de Processos Gerenciais passar por avaliação dos professores Me. Douglas José Alexandria Rocha e Prof. Dr. Juarez Jonas Thives Júnior e recebeu o conceito 4,20. Nos dias 23 e 24 foi a vez do curso de Gestão Comercial passar por avaliação dos professores Me. Ana Paula Szpoganicz Heerdt e Me. Paulo Cezar de Campos e recebeu o conceito 4,56.

Segundo o coordenador dos cursos, Sidnei Gripa, os resultados positivos fruto do comprometimento da Unifebe com seus acadêmicos.

“Nossos cursos possuem professores com vasta experiência acadêmica e de mercado. São vários os diferencias que oferecemos: laboratório de simulação, cine gestão, bate papo com empreendedor, visitas técnicas e viagens de estudos e temos certeza que esses itens fazem a diferença no resultado final”, explica.