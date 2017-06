Cursos de pós-graduação na área de gestão são os mais procurados em Brusque

Pela região ter um perfil bastante empreendedor, os cursos de pós-graduação nas áreas de gestão são os mais procurados pelos estudantes nas faculdades de Brusque. Hoje, o município tem sete cursos de especialização abertos na modalidade presencial, na Unifebe, Assevim/Uniasselvi e Faculdade São Luiz. Destes, cinco são da área de gestão.

O diretor comercial da Faculdade São Luiz, Paulo Sérgio Vieira, destaca que a instituição está com turmas em andamento nos cursos de MBA Executivo em Gestão Empresarial e Máster em Direção de Finanças. “Querendo ou não, toda empresa necessita deste tipo de noção, mais voltada para a área de negócios, e é isso que os estudantes estão buscando”, diz.

Na Unifebe, são cinco turmas de pós-graduação em andamento: Controladoria e Finanças, Gestão de Negócios, MBA em Gestão da Cadeia Têxtil e MBA em Gestão de Pessoas e Coaching I e II.

A pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da instituição, Edinéia Pereira da Silva Betta, afirma que a grande procura pela área de gestão se deve à identidade da região. Entretanto, ela observa que o empresariado ainda não valoriza o colaborador que busca uma especialização da forma que deveria.

“São poucos os que alteram o nível salarial do colaborador após a conclusão de uma pós-graduação, mas ao mesmo tempo, vemos que o profissional está procurando se especializar, mesmo sem um apoio. Estão percebendo que só uma graduação não basta”.

Ela afirma que a instituição procura sempre oferecer um algo a mais para os estudantes, por isso, os professores dos cursos de especialização são, a maioria, de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

“Procuramos trazer professores estratégicos, que são estudados pelos alunos durante a graduação. Priorizamos esses profissionais em destaque no meio acadêmico”.

Atualmente, a única pós-graduação em andamento na Uniasselvi é a de Gestão em Educação, mais voltada para os trabalhadores na área. Porém, a instituição oferece seis cursos presenciais que devem iniciar nos próximos meses: Auditoria Contábil e Controladoria, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Gerenciamento de Obras na Construção Civil, Gestão de Negócios e Vendas, Gestão Estratégica Empresarial e Mídias Digitais.

Na Uniasselvi, de acordo com a coordenadora pedagógica, Rafaella Furtado Garcia, a área de gestão também é bastante visada pelos acadêmicos. “Os cursos de liderança, coaching, são muito procurados. Os estudantes querem se especializar nesta parte. Temos muito empreendedor, microempresário, eles tem o conhecimento técnico, mas precisam aprender como gerir. Todos estão cientes que hoje o recurso mais importante em uma empresa são as pessoas”.

Crise não afasta alunos

Vieira, da Faculdade São Luiz, afirma que o momento econômico do país deixou as pessoas um pouco mais temerárias, entretanto, ainda há muita procura pelos cursos de especialização. “Estamos com uma turma de MBA e outra de Gestão de Finanças abertas e, além desses cursos, vamos abrir uma mais uma turma do MBA Executivo em Gestão Empresarial; Máster em Marketing e Gestão de Negócios e Máster em Direção de Recursos Humanos”, diz.

“Este é o período ideal para iniciar curso de pós-graduação, pessoas mais preparadas e qualificadas vão ter mais oportunidade no mercado”, completa.

Edinéia, da Unifebe, também afirma que o profissional está aproveitando o período de crise para se aperfeiçoar. “Embora tenha crise, o profissional está vendo com outros olhos, está procurando estudar, se especializar, buscar conteúdo, para se destacar. Este é o momento”.

Confira os cursos disponíveis nas faculdades de Brusque

Unifebe

Em andamento:

Controladoria e Finanças;

MBA em Gestão de Pessoas e Coaching I;

MBA em Gestão de Pessoas e Coaching II;

Gestão de Negócios;

MBA em Gestão da Cadeia Têxtil;

Inscrições abertas – início em julho

Controladoria e Finanças;

Teoria e Prática das Ciências Criminais;

Educação;

Gestão Estratégica: Empreendedorismo e Inovação;

Engenharia de Produção;

Ensino de Moda: Didática e Práticas Pedagógicas;

Cursos com inscrições para o segundo semestre:

BIM – Arquitetura e Urbanismo;

Engenharia Civil;

Direito Trabalhista e Previdenciário;

Psicologia Jurídica e Direito;

Fisiologia do Exercício Físico e do Esporte;

Danças Populares e Folclóricas;

Educação Bilíngue: Ensino e Interpretação em Libras;

Marketing Digital;

Gestão em Negócios da Moda e Vestuário;

Gestão de Varejo;

Uniasselvi

Em andamento

Gestão em Educação;

Inscrições abertas

Auditoria Contábil e Controladoria;

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho;

Gerenciamento de Obras na Construção Civil;

Gestão de Negócios e Vendas;

Gestão Estratégica Empresarial;

Mídias Digitais;

Pós-graduação EAD em Brusque:

Educação Infantil e Anos Iniciais;

Psicopedagogia;

Educação Especial Inclusiva;

Administração Escolar, Supervisão e Orientação;

Metodologia de Ensino de Matemática;

Docência no Ensino Superior;

Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura;

Neuropsicopedagogia;

Gestão Escolar;

Administração de Pessoas;

Arte e Educação;

Gestão e Educação Ambiental;

Metodologia de Ensino de Ciências Biológicas;

Alfabetização e Letramento;

Controladoria;

Supervisão Educacional;

Políticas e Gestão de Serviço Social;

História e Cultura Afro-Brasileira;

Metodologia de Ensino de Geografia;

Metodologia de Ensino de História;

MBA em Coaching;

Treinamento Desportivo;

Metodologia de Ensino de Filosofia e Sociologia;

Direito Penal;

Libras – Língua Brasileira de Sinais;

Ludopedagogia;

Administração Estratégica;

Educação a Distância Gestão e Tutoria;

Engenharia de Produção;

Gestão de Cooperativa de crédito;

MBA em Gestão Empresarial;

Orientação Educacional;

Gestão em Vendas;

Governança em TI;

Gestão de Operações e Logística;

Educação Especial: Deficiência Intelectual;

Educação de Jovens e Adultos;

MBA em Gestão e Políticas Públicas Municipais;

Psicopedagogia Clínica e Institucional;

Administração Mercadológica;

Educação Especial Inclusiva: Teoria e Prática;

Orientação Educacional: Teoria e Prática;

Gestão e Organização Esportiva;

Engenharia de Segurança do Trabalho;

MBA em Gestão Pública;

Educação Especial: Deficiência Intelectual – Teoria e Prática;

Educação Especial: Deficiência Visual;

Educação Especial: Deficiência Auditiva;

Educação Especial: Deficiência Física;

Educação Especial: Deficiência Auditiva – Teoria e Prática;

Extensão em Gestão Escolar;

Faculdade São Luiz

Em andamento

MBA Executivo em Gestão Empresarial;

Máster em Direção de Finanças;

Inscrições abertas

MBA Executivo em Gestão Empresarial;

Máster em Marketing e Gestão de Negócios;

Máster em Direção de Recursos Humanos.