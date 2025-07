Curta-metragem com participação de jovem brusquense é selecionado para mostra nacional de cinema

O curta-metragem “Notícias da Lua”, que tem a participação do brusquense Davi Burg e do famoso ator Otávio Augusto, foi selecionado para representar Santa Catarina no circuito nacional da 8ª Mostra Sesc de Cinema.

Ao todo, foram recebidas 2.145 inscrições, vindas de todas as regiões do Brasil, sendo selecionados 268 filmes para exibição nos respectivos estados de origem. Entre os escolhidos, apenas 48 produções (entre curta e longa-metragem) alcançaram o circuito nacional e estão divididos em duas categorias: Panorama Brasil e Panorama Infantojuvenil.

O curta é dirigido por Sérgio Azevedo, ele menciona que mais do que ser selecionado para o circuito nacional, vibramos pelo fato do curta-metragem estar na categoria Panorama Brasil e não na lista Infantojuvenil. “Isso demonstra que a equipe avaliadora compreendeu nossa mensagem. Notícias da Lua não é somente voltado ao público infantojuvenil, é um filme necessário para os adultos também”.

Filmado em Criciúma, em outubro de 2024, o curta-metragem é inédito e apresenta o universo do autismo sem reduções, rótulos ou comparações, contando também com uma criança autista, Davi Burg, de 11 anos, para viver o personagem principal, o menino Luã.

Mostra Sesc de Cinema

Em 2025, a Mostra Sesc de Cinema registrou um recorde histórico no volume de inscrições, com um aumento de 40% em relação ao ano passado. Considerada uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil, a Mostra agora entra em uma nova fase: as produções vencedoras do Panorama Brasil e do Panorama Infantojuvenil terão uma exibição especial em setembro, em uma Mostra Nacional, antes de iniciarem a circulação de um ano pelas unidades do Sesc em todo o país.

Entre outubro e dezembro, acontecem as Mostras estaduais e regionais, em que cada estado ou região exibirá seu filme vencedor do Panorama Brasil, além dos demais títulos selecionados em seus respectivos Panoramas Estaduais ou Regionais.

