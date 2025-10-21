Curta-metragem protagonizado por menino autista será exibido neste sábado em Brusque

O curta-metragem “Notícias da Lua” será exibido pela primeira vez em sessões abertas ao público neste sábado, 25, em Brusque e Porto Belo. Dirigido pelo cineasta brusquense Sérgio Azevedo, o filme já foi selecionado para 15 festivais e recebeu quatro prêmios nacionais.

Segundo Azevedo, a ideia da exibição pública surgiu no início do ano, em conversa com o Cine Gracher, mas o lançamento foi planejado para depois do circuito de festivais. “O ineditismo é um dos critérios de seleção, por isso aguardamos para apresentá-lo em Santa Catarina apenas agora”, explica o diretor.

Esta é a terceira vez que uma produção da Café Preto Filmes, produtora de Azevedo, é exibida em parceria com o Cine Gracher o cinema já recebeu também “Brusque 92” e “A Memória da Cidade”. “Brusque é a cidade natal da produtora e onde fica nosso escritório. Porto Belo entrou na rota por ser onde resido e pela relação que mantemos com a AMA. Será especial poder exibir o filme perto de casa”, afirma.

Gravado em outubro de 2024, em Criciúma, e com o ator Otávio Augusto no elenco, “Notícias da Lua” teve destaque no circuito nacional de festivais. “Passamos por Brasília, Maranhão e Goiânia, abrimos o Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM) e fomos premiados na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. É uma trajetória marcante, e agora chegamos a Brusque com orgulho para compartilhar essa mensagem e levantar a bandeira do Transtorno do Espectro Autista”, completa o cineasta.

Em Porto Belo, a exibição será às 10h, no Cine Gracher (anexo à Havan), com entrada solidária um quilo de alimento não perecível. Em Brusque, a sessão ocorre às 14h, no Cine Gracher (localizado na Havan ou no Shopping Gracher), com ingressos a preço de meia-entrada para todos.

As duas sessões serão adaptadas e inclusivas, com menor intensidade de som e iluminação, voltadas também a pessoas autistas.

Festivais:

58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro;

24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis;

48º Guarnicê Cinema Festival de Cinema – Mostra Paralela Guarnicezinho (2025);

VIII Mostra Sesc de Cinema – Prêmio Panorama Brasil e Panorama Santa Catarina;

23ª Goiânia Mostra de Curtas;

XXIV Chulpicine Film Festival for Children and Youth (Equador);

Convidado como Filme de Abertura 29º Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM 2025);

Cinemaz 2025;

Periférica – Mostra De Cinema;

Mostra de Cinema das Missões;

Braga Science Film Festival 2025 (Portugal);

Festival de Cinema de Marília 2025;

Science & Technology Film Festival 2025 (Polônia);

Mostra Cine PCD 2025,

18º Festival Taguá de Cinema.

Prêmios:

Melhor Filme Júri Popular 22ª Mostrinha do Goiânia Mostra de Curtas;

Melhor Curta-metragem Brasileiro Júri Popular na 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis Prêmio Panorama Brasil – VIII Mostra Sesc de Cinema,

Melhor Ator para Davi Burg – Cinemaz 2025.

Sinopse

Luã é um menino autista com hiperfoco em astronomia, e em uma visita da escola ao Planetário, descobre que “um lobo comeu a lua”. Sem entender metáforas, o menino de 10 anos começa uma investigação para saber o que aconteceu com seu astro preferido.

Fingindo ser um astronauta, Astor, o zelador da escola, ajuda Luã a entender o que aconteceu com a Lua e ela volta a brilhar no céu.

O elenco é composto por Otávio Augusto, Davi Burg, Dea Buzato, Cássio do Nascimento e Ana Miranda.

