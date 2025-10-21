Curta-metragem protagonizado por menino autista será exibido neste sábado em Brusque
Dirigido por Sérgio Azevedo, o filme foi selecionado para 15 festivais de cinema e recebeu quatro prêmios nacionais
O curta-metragem “Notícias da Lua” será exibido pela primeira vez em sessões abertas ao público neste sábado, 25, em Brusque e Porto Belo. Dirigido pelo cineasta brusquense Sérgio Azevedo, o filme já foi selecionado para 15 festivais e recebeu quatro prêmios nacionais.
Segundo Azevedo, a ideia da exibição pública surgiu no início do ano, em conversa com o Cine Gracher, mas o lançamento foi planejado para depois do circuito de festivais. “O ineditismo é um dos critérios de seleção, por isso aguardamos para apresentá-lo em Santa Catarina apenas agora”, explica o diretor.
Esta é a terceira vez que uma produção da Café Preto Filmes, produtora de Azevedo, é exibida em parceria com o Cine Gracher o cinema já recebeu também “Brusque 92” e “A Memória da Cidade”. “Brusque é a cidade natal da produtora e onde fica nosso escritório. Porto Belo entrou na rota por ser onde resido e pela relação que mantemos com a AMA. Será especial poder exibir o filme perto de casa”, afirma.
Gravado em outubro de 2024, em Criciúma, e com o ator Otávio Augusto no elenco, “Notícias da Lua” teve destaque no circuito nacional de festivais. “Passamos por Brasília, Maranhão e Goiânia, abrimos o Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM) e fomos premiados na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. É uma trajetória marcante, e agora chegamos a Brusque com orgulho para compartilhar essa mensagem e levantar a bandeira do Transtorno do Espectro Autista”, completa o cineasta.
Em Porto Belo, a exibição será às 10h, no Cine Gracher (anexo à Havan), com entrada solidária um quilo de alimento não perecível. Em Brusque, a sessão ocorre às 14h, no Cine Gracher (localizado na Havan ou no Shopping Gracher), com ingressos a preço de meia-entrada para todos.
As duas sessões serão adaptadas e inclusivas, com menor intensidade de som e iluminação, voltadas também a pessoas autistas.
Festivais:
Luã é um menino autista com hiperfoco em astronomia, e em uma visita da escola ao Planetário, descobre que “um lobo comeu a lua”. Sem entender metáforas, o menino de 10 anos começa uma investigação para saber o que aconteceu com seu astro preferido.
Fingindo ser um astronauta, Astor, o zelador da escola, ajuda Luã a entender o que aconteceu com a Lua e ela volta a brilhar no céu.
O elenco é composto por Otávio Augusto, Davi Burg, Dea Buzato, Cássio do Nascimento e Ana Miranda.
