No próximo dia 26 de abril, um evento especial promete reunir a comunidade de Guabiruba e região em um gesto de solidariedade e esperança, tendo como protagonista o costelaço beneficente de Irineu Celva e Eliana.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Após perderem sua casa em um incêndio devastador no dia 16 de fevereiro, o casal enfrenta agora o desafio de reconstruir suas vidas.

Para isso, estão organizando um grande encontro onde a tradição e a amizade então se unem em prol de um novo começo.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis, assim como rifas, que ajudarão na arrecadação de recursos.

No dia do costelaço, será possível também adquirir tanto os ingressos quanto as rifas, mas Eliana reforça a importância de garantir as encomendas antecipadamente.

“Queremos receber a todos da melhor forma possível, então, quem puder confirmar sua participação antes, nos ajudará muito”, destaca.

A Zehn Bier, reconhecida por sua tradição cervejeira, entra como parceira do evento, garantindo que a celebração seja completa com bebidas de qualidade para acompanhar o evento.

O costelaço beneficente não é apenas um evento, mas um símbolo de resiliência e união, e essa tradição já faz parte da história do casal.

Um dia antes ao incêndio

No dia 15 de fevereiro, um dia antes ao incêndio, o casal Celva realizou a 6ª edição do costelaço, reunindo famílias e amigos no bairro Lageado Alto, em Guabiruba.

Cercado por mata nativa e embalado pelo aroma inconfundível da carne assada no fogo de chão, o local se tornou um ponto de encontro para aqueles que compartilham a paixão pela cavalaria e confraternização.

Cavaleiros e visitantes de diversas cidades, como Brusque, Blumenau, Botuverá, Itajaí, Florianópolis, Balneário Camboriú e Gaspar, compareceram em peso, enchendo o espaço com risadas, música e histórias.

Crianças brincavam entre os animais, encantadas com a imponência dos cavalos que descansavam à sombra, enquanto os assadores trabalhavam com maestria diante das brasas ardentes.

Símbolo de união em Guabiruba

O evento, que sempre foi um símbolo de união, agora ganha um significado ainda maior.

O Costelaço do dia 26 de abril é um convite para que todos se reúnam mais uma vez, não apenas para compartilhar bons momentos, mas para estender a mão a quem precisa.

A solidariedade, portanto, será o ingrediente principal deste evento especial.

Você pode participar e contribuir para ajudar Irineu e Eliana na reconstrução de seu lar adquirindo ingressos e rifas.

Para isso, basta entrar em contato pelo WhatsApp no número (47) 9 9687-9795.

Guabiruba em retrospectiva

Confira, ao final desta edição, após os anúncios, uma seleção especial de imagens que retratam o 6º Costelaço do Irineu, realizado em 15 de fevereiro, véspera da tragédia.

O evento, pois, aconteceu apenas um dia antes da tragédia que destruiu a casa do casal. Não perca esses registros emocionantes e inspiradores.

Galeria após anúncios

Guabiruba no 6º costelaço

Conforme mencionado anteriormente, encerramos esta pauta apresentando as fotos do 6º Costelaço do Irineu, realizado no dia 15 de fevereiro.

Que essas imagens inspirem e motivem todos a participar do próximo evento beneficente, o costelaço solidário, que acontecerá no dia 26 de abril, em um sítio localizado no Lajeado Alto, em Guabiruba.

Confira abaixo os registros dessa ocasião marcante.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

