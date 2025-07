Dados atualizados: apenas 33% da população de SC tem acesso à rede coletora de esgoto

Longe da meta

O Tribunal de Contas do Estado atualizou dados enviados pelas prefeituras até junho passado e já tem um mapa da realidade do abastecimento de água e esgoto sanitário: 89,59% da população de SC é atendida com rede água e apenas 33,97% têm cobertura de rede coletora de esgoto. O Novo Marco Legal do Saneamento determina o atendimento de 99% da população com abastecimento de água e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033.

Educar em casa 1

Corre em segredo de justiça e deve ser julgado nos próximos dias no Tribunal de Justiça de SC o caso envolvendo Regiane Chichelero Werlang, de Guarujá do Sul, no oeste do Estado, que educa seus filhos (crianças e adolescentes) em casa, na prática conhecida como homeschooling. Sua alegação é desafiadora: quer que mostrem a ela onde tal modelo é proibido na Constituição. De fato, nada há lá sobre isso.

Educar em casa 2

Em 2021, o então governador catarinense, Carlos Moisés (PL) apresentou o projeto de lei complementar 775, que criava regras para o homeschooling no Estado. A proposta foi declarada inconstitucional pelo TJ-SC em 2023 por violar as competências da União sobre as bases educacionais no País.

Tributo

Estreia nesta terça-feira, às 19 horas, no Paradigma CineArte, em Santo Antônio de Lisboa, na Ilha de SC, o documentário “Aldo Baldin, uma vida pela música”, sobre a brilhante e pouco conhecida trajetória deste catarinense de Urussanga tido como um dos principais tenores brasileiros a ganhar o mundo e um prêmio Grammy (1981).

Arquibancada

Pesquisa do jornal “O Globo” sobre o tamanho das torcidas de clubes de futebol do Brasil – com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama nas cinco primeiros posições – tem um recorte regional. Mostra que a Chapecoense tem a nona maior torcida entre os clubes catarinenses, gaúchos e paranaenses. Antes dela estão, do 1º ao 9º lugar, Grêmio, Internacional, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atletico/PR, Santos e Curitiba, com o São Paulo em 10º.

Tatuagem

O caso do empresário e influenciador Ricardo Godoi, de 46 anos, que morreu em janeiro em um hospital particular de Itapema, depois de tomar anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas, levou o Conselho Federal de Medicina a aprovar resolução proibindo tal procedimento. O médico não poderá realizar sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos periféricos om tal finalidade, independentemente da extensão ou localização do desenho.

Câncer

Digna de louvor a iniciativa da ex-primeira-dama de SC, Késia Martins, esposa do ex-governador Carlos Moisés, que ao anunciar publicamente que foi diagnosticada com câncer de mama, com retirada de nódulo e já em tratamento quimioterápico, alertou as mulheres sobre a importância do autoexame e do acompanhamento médico regular para a detecção precoce.

Irresponsabilidade

Difícil encontrar alguma secretaria municipal de saúde em SC onde o problema não existe: a enorme proporção de pessoas que após agendar consultas e exames na rede pública, via SUS, não comparecem. Em Tubarão, por exemplo, entre janeiro e junho, foram 35.164 faltas. Quando um agendamento não é utilizado, não há a chance de remanejar a agenda para outro paciente; só possível se houver aviso prévio. Assim, não raro, formam-se filas. Lamentável.

“Amostradinhos”

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) protocolou projeto de lei para permitir a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes dentro de estabelecimentos comerciais. A iniciativa vem depois da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinar a exclusão dos vídeos do “Amostradinhos do Mês” das lojas Havan, um quadro mensal da empresa brusquense em que exibe pessoas flagradas por câmeras de segurança ao tentar furtar lojas da rede.

Quebrou 1

“O Brasil vai quebrar”, advertiu Jair Renan Bolsonaro para o portal Diário do Poder. O vereador do PL de Balneário Comboriú reagiu à falta de combustível nos jatinhos da FAB, que os ministros usam e abusam. Os estoques vão até o próximo dia 3.

Quebrou 2

A propósito: os gastos neste ano com viagens governamentais no âmbito federal já passam dos R$ 800 milhões. Em passagens aéreas foram R$ 246 milhões e em diárias R$ 435 milhões. Um absurdo.