Dados do Enem revelam que Educação de SC está perdendo qualidade

Aquém 1

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 continua revelando dados que deixam SC cada vez mais para trás não só em relação a outros Estados, mas principalmente na região Sul. No grupo de 50 escolas públicas que não fazem seleção de alunos para a prova, 12 estão no Rio Grande do Sul, oito em São Paulo e sete do Paraná. Nenhuma de SC.

Aquém 2

A propósito: mais de 520 mil estudantes da rede estadual de ensino retornaram às aulas ontem nas 1.038 escolas e ainda neste mês os das turmas de 5º e 9° ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio irão participar do segundo simulado de avaliação da aprendizagem do Qualifica SC. Esta iniciativa é do governo estadual, que busca qualificar o processo de ensino e aprendizagem e promover uma educação mais eficiente, equitativa e de qualidade. Está precisando, urgentíssimo.

Extorsão

Não será surpresa se o comando da Conferência Mundial do Clima (COP-30), estressado com os valores dos aluguéis na cidade que a sediará, Belém, em novembro (há casos de R$ 1 milhão por uma casa normal, por 11 dias), transferir alguns eventos para outras cidades, como Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, dentre outras. A ganância está expondo ao mundo que, vergonhosamente, o Brasil é um lugar sem lei.

Swing

O Affinitá Club, em São José, é o endereço escolhido em SC para celebração, em dezenas de cidades pelo país, do Dia do Swing, neste sábado, 9, quando a Sexlog, maior rede social adulta do país, com mais de 23 milhões de cadastros, promete oferecer a oportunidade para quem quer experimentar, e até pôr em prática, uma das maiores fantasias sexuais dos brasileiros. Quem não quer se expor pessoalmente, pode fazê-lo online.

Escolas Sesi

A Federação das Indústrias (Fiesc) inaugura hoje a Escola Sesi de Referência, em Lages, a quarta do modelo entregue nos últimos dois anos. Foram investidos R$ 48,6 milhões. O modelo tem foco na integração entre ensino e formação profissional, com suporte de laboratórios de alta tecnologia, espaços de inovação e afins.

Imprudência

Por abrir uma brecha para ação de criminosos, o Tribunal Regional do Trabalho de SC deu respaldo à demissão de um empregado de empresa de segurança privada de Florianópolis que publicou em redes sociais, durante expediente de trabalho, vídeos e fotos com armamento e uniforme dela.

Cale, Lula!

Com canais praticamente fechados para negociar o tarifaço de Trump, Lula não dá trégua à sua língua solta. Num encontro com petistas, domingo, reafirmou que não vai desistir de sugerir que os países do bloco dos Brics troquem o dólar por uma moeda própria entre eles. Até poderia insistir nisso, mas nunca nesse momento. Ouve-se empresários pedindo o fígado do presidente.

Proteção patrimonial

Muitos brasileiros estão retomando o hábito de comprar terrenos como forma de proteção patrimonial e rentabilidade. Dados da última pesquisa de intenção de compra da Brain Inteligência Estratégica mostram que 63% dos compradores preferem casas em ruas, modelo que, na maioria das vezes, começa com a compra de um terreno. Prova desse movimento é o sucesso do maior bairro-cidade do Sul do Brasil, o Flores de Sal, localizado em Tijucas. O empreendimento registrou 100% de adesão nas propostas de sua primeira fase com 623 lotes e já teve valorização de 68% em um ano, com projeção de atingir 150% em dois anos.

Vento engarrafado

Leitor lagunense, descrente de décadas quanto ao desenvolvimento econômico da cidade, teme que o ambientalismo-caviar inviabilize o projeto Farol Wind Power, que seria o terceiro maior parque eólico em alto mar planejado para o Brasil projetado para ser instalado entre sua cidade e Balneário Rincão. Se não der certo, teme ele, pode voltar à baila o slogan de que a cidade tem mesmo vocação para “vender vento engarrafado”.

Impedimento de Moraes

Na manifestação bolsonarista de domingo na Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, a estrela foi o senador Esperidião Amin que anunciou já haver 35 das 41 assinaturas necessárias de senadores para formalizar o pedido de impeachment do ministro “supremo” Alexandre de Moraes. Com tal número, garante, o Senado pode parar de trabalhar se seu presidente, David Alcolumbre, não colocar o assunto em pauta. A conferir.