O domingo dos brusquenses começou com céu encoberto e com a presença de garoa ocasional, observado em locais isolados de nossa região.

Este cenário climático instável perdurou até a metade desta manhã, quando a partir de então, maiores aberturas de sol ocorreram, proporcionando assim, uma discreta elevação nas temperaturas na parte da tarde, com máximas na casa dos 24ºC. Já as mínimas na madrugada, oscilaram valores que ficaram entre 13ºC e 15ºC em nossa cidade e entorno.

Abaixo, as temperaturas extremas de hoje registradas em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descritos em anexo:

13,1ºC com 25,7ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

15,9ºC com 24,7ºC /Bairro Centro/Brusque

15,4ºC com 24,5ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

15,2ºC com 24,4ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

14,0ºC com 22,4ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba/Trutas

Pelo Vale do Itajaí tivemos:

Segundo os meteorologistas, a previsão para esta primeira quinzena de setembro é de pouca chuva aqui na região de Brusque. Mas este é um assunto para as próximas edições.