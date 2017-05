O sol até que apareceu, mas o predomínio maior foi das nuvens nesta quinta-feira,25, em toda a região de Brusque.

Apesar da constante nebulosidade, o tempo permaneceu seco, exceção de alguns chuviscos observados ao entardecer em locais isolados de nosso município. Os ventos com fraca atividade, sopraram do quadrante Nordeste, rajadas de 10 km/h. As temperaturas em processo de discreta elevação se comparado aos últimos dias, máxima de 25,5ºC verificado por minha estação fixada no Bairro Centro. Já na cidade vizinha a nossa, em Guabiruba, tivemos pico máximo de 24,7ºC, aferido por minha estação, do Birro Aimoré. Vale observar também que foi no Lageado Alto, também em Guabiruba, onde onde se registrou uma das mínimas do Vale do Itajaí, 14,5ºC, isto no período da madrugada.

Instabilidade deverá se intensificar no final de semana

Dando uma passada pelos Sites dos principais profissionais em meteorologia, pude observar a unanimidade por parte deles com relação ao comportamento do tempo para os próximos dias em toda SC, ou seja, ar abafado amanhã, sexta, com possibilidade de chuva mais para o final da tarde em nossa região e intensificação das nuvens, a partir do sábado. Nosso estado poderá ter altos volumes de chuva entre este fim de semana e terça-feira,30. As regiões de SC que exigem maior atenção são o Oeste, Planalto Sul e Sul, sendo que a princípio, no Vale do Itajaí, Litoral e Norte de SC, os acumulados de chuva neste período deverão ser menores. Frio forte a partir de terça a noite, como descreve na nota emitida por Ronaldo Coutinho, do Climaterra:

OBS; HÁ RISCO DE VOLUMES ALTOS DE CHUVA ENTRE O OESTE, CENTRO, SERRA E SUL ENTRE O FIM DE SEMANA ATÉ TERÇA-FEIRA, VALORES ACIMA DOS 100/150 mm SÃO PREVISTOS DENTRO DESTA ÁREA EM 3 A 4 DIAS, EXIGE ATENÇÃO. FRIO FORTE DE TERÇA DE NOITE/QUARTA EM DIANTE. DADOS DE HOJE. (Por Ronaldo Coutinho)

Temperaturas no Vale do Itajaí hoje:

Temos abaixo, a relação dos valores de temperaturas extremas observadas em algumas cidades aqui do Vale do Itajaí hoje, quinta, sendo trabalho de pesquisas feito pelo amigo Carlos Grothoff. Destaque para o Lageado Alto em Guabiruba, onde minha estação registrou a mínima desta tabela: