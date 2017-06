Tweet no Twitter

Parece que finalmente, aos poucos, o tempo em Brusque e região começa dar sinais de estabilidade, após um longo período de dias em que a chuva predominou em nosso município. Tivemos até a presença do sol nesta quinta-feira,08, que apareceu acompanhado por muitas nuvens. E segundo os meteorologistas, ainda poderemos ter chuva entre o final da tarde de hoje e madrugada/amanhecer de amanhã, para daí então, o ar seco e frio entrar em SC, trazendo um final de semana onde o sol irá predominar com madrugadas geladas na nossa região. Uma excelente notícia que todos nós estávamos esperando com ansiedade, diante de todos os problemas causados pelo mau tempo.

Temperaturas na nossa região no dia de hoje, quinta-feira

Tivemos um discreto aquecimento nas temperaturas ao longo do dia na nossa região. Mínimas da madrugada/amanhecer oscilando valores entre 17ºC e 19ºC com máximas a tarde chegando aos 24ºC.

A seguir, trago os dados das temperaturas extremas de Brusque e Guabiruba registradas hoje por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: