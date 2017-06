A semana começou com a ação do tempo seco em Brusque, sendo que a segunda-feira amanheceu novamente gelada na nossa região, temperaturas mínimas oscilando valores entre 8ºC e 11ºC. Além do frio, os brusquenses tiveram que enfrentar o forte nevoeiro que se fez presente nas primeiras horas desta manhã para logo em seguida, o sol reinar absoluto pelo resto do dia.

Sem nebulosidade, observamos um discreto aquecimento na parte da tarde, picos máximos na casa dos 23ºC.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registrado por minhas estações hoje,12, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: