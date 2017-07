O ar seco continua influenciando as condições do tempo por toda a região de Brusque nesta semana. A terça-feira,11, foi mais um dia que o sol predominou de forma absoluta pelos céus de nosso município, com certo aquecimento na parte da tarde, temperaturas máximas oscilando valores entre 25ºC a 27ºC, considerado quente se formos considerar a época do ano. Já os picos mínimos da madrugada/amanhecer cravaram marcas na casa dos 16ºC.

A seguir, estão os dados extremos de temperaturas, registrados hoje, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

16,8ºC com 27,5ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

16,9ºC com 26,4ºC /Bairro Centro/Brusque

16,4ºC com 25,8ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

16,5ºC com 23,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

12,7ºC com 24,6ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí