O domingo dos brusquenses foi com céu encoberto por todo o dia. Apesar da densa nebulosidade que cobriu os céus de nosso município, o tempo permaneceu seco, com temperaturas dentro de um patamar agradável na nossa região, mínimas na madrugada/amanhecer entre 15ºC e 18ºC e máximas na casa dos 22ºC no período da tarde.

Aquecimento

Vamos aguardar o comportamento das temperaturas em SC nesta semana que se inicia. Segundo indicativos divulgados pelos meteorologistas, deveremos ter calor nos próximos dias sem chuva.

Abaixo trago os dados de temperaturas extremas deste domingo,27, registrado em Brusque e Guabiruba, com informações extraídas junto as minhas estações:

18,5ºC com 22,1ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

18,4ºC com 22,1ºC /Bairro Centro/Brusque

17,8ºC com 22,1ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

17,7ºC com 21,6ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

15,5ºC com 20,2ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí tivemos os seguintes valores extremos:

Carlos Grothoff