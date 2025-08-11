Danilo Visconti assume presidência estadual de movimento conservador

O oficial substituto do Registro de Imóveis de Brusque, Danilo Visconti (PL), assumiu a presidência estadual do Foro do Brasil, movimento conservador que contrapõe o Foro de São Paulo. No país, o grupo é liderado pelo ex-presidenciável Padre Kelmon (PL).

No dia 7 de agosto, o Foro do Brasil divulgou uma nota em que informa a saída da então presidente, Letícia Mattos. O motivo não foi divulgado no comunicado.

Na mesma nota, o movimento informa que Danilo é o novo presidente. Ele, que concorreu à Prefeitura de Brusque em 2024, já ocupava o cargo de vice-presidente do Foro do Brasil em Santa Catarina e é próximo de Padre Kelmon.

Confira a nota na íntegra

O Padre Kelmon, presidente nacional do Foro do Brasil, comunica que, a partir desta data (7 de agosto), está havendo o desligamento de Letícia Mattos do cargo de presidente estadual do Foro do Brasil em Santa Catarina.

O Padre Kelmon agradece profundamente a Letícia pelos serviços prestados com tanta dedicação e empenho ao longo de sua trajetória.

A partir de agora, quem assume a presidência estadual de Santa Catarina é Danilo Visconti, com a missão de seguir fortalecendo os ideais e os compromissos do Foro do Brasil no estado.

