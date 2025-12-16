Data de liberação do segundo elevado do novo trevo da rodovia Antônio Heil é anunciada

O Governo de Santa Catarina irá liberar para o tráfego, na sexta-feira, 19, a partir das 8h30, o segundo elevado da interseção da rodovia Antônio Heil com a BR-101.

A entrega integra um dos maiores complexos viários em execução no Estado e contará com a presença do governador Jorginho Mello e do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper.

A liberação do novo elevado marca mais uma etapa das obras de modernização da ligação entre o Vale do Itajaí e o Litoral Norte.

A intervenção beneficia diretamente municípios como Itajaí, Brusque e Balneário Camboriú, além de impactar o escoamento da produção industrial e agrícola catarinense.

Projeto

O complexo viário da Antônio Heil prevê dois elevados, viadutos, alças de acesso, duplicação de pistas, melhorias geométricas e sistemas de drenagem.

O objetivo é eliminar gargalos históricos, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança em um dos entroncamentos mais movimentados de Santa Catarina.

Até agora, o Estado já entregou o primeiro elevado, quatro alças externas e duas internas, além de melhorias nos acessos.

Com o segundo elevado em operação, o fluxo entre a SC-486 e a BR-101 tende a ganhar mais fluidez, com redução no tempo de deslocamento e no risco de acidentes.

O investimento total ultrapassa R$ 60 milhões, com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade.

A obra integra o Programa Estrada Boa, voltado à recuperação e ampliação da malha rodoviária catarinense.

Intervenção estratégica

Ao comentar a liberação, o governador Jorginho Mello afirmou que a intervenção é estratégica para o desenvolvimento do Estado.

“Estamos resolvendo problemas antigos da infraestrutura catarinense, com obras planejadas, investimento e foco em resultados. A Antônio Heil é fundamental para quem produz, transporta e gera emprego em Santa Catarina”.

O secretário Jerry Comper destacou o caráter técnico da obra e o impacto direto na mobilidade. “É uma intervenção complexa, executada com planejamento. Cada etapa entregue melhora a segurança e a qualidade de vida de quem utiliza a rodovia diariamente”.

As obras seguem em andamento para a conclusão total do complexo viário, conforme o cronograma estabelecido pelo governo estadual.

